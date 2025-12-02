永豐銀行深耕 LINE 生態 用一億則對話重塑數位情緒價值

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】在數位金融的戰場上，流量不再是唯一的指標，如何將冰冷的數據轉化為有溫度的「情緒價值」，才是決勝關鍵。永豐銀行LINE官方帳號交出了一份亮眼的成績單：年訊息量突破一億則、綁定年成長率高達25%。這不僅是技術的提升，更是一場關於「信任」的深度佈局。面對數位浪潮，永豐銀行不再僅止於提供產品，而是透過LINE打造一個「懂你所需」的數位生態系。透過以下四大策略，永豐成功將金融服務從「工具型」轉型為「陪伴型」，在便利與安全之間，找到了完美的平衡點。

永豐LINE官方帳號一年一億則的互動信任經濟，成功將金融服務從「工具型」轉型為「陪伴型」，在便利與安全之間，找到了完美的平衡點。(圖／永豐銀行提供)

策略一：建構「主動防禦生態」，以安全作為體驗的基石

在詐騙手法與時俱進的今日，金融服務的底層邏輯已從「交易效率」轉向「資產安全感」。永豐銀行深知，沒有安全，便無體驗可言。因此，其LINE官方帳號並非被動等待客戶求助，而是突破建構多層次的信任防護網，構建了一套「主動防禦矩陣」，讓使用者在享受金融服務時擁有強大的操控感。這套機制將防詐戰線前推與後延：

廣告 廣告

【源頭阻斷】透過「防詐辨識通」，讓用戶在接觸可疑訊息的第一時間，藉由網址比對即可識破陷阱，落實預防勝於治療。

【即時決策】引入AI智能決策系統，在交易發生的毫秒間進行偵測，一旦發現疑似盜刷、信用卡額度不足時，立即透過LINE推播確認，讓客戶掌握黃金應對時間。

【全貌掌控】將安全感延伸至資產細節，整合證券交易、安養信託甚至發票中獎等百項帳務異動通知。

這不僅是技術堆疊，更是一種策略宣示：永豐的安全防護不是冷硬的盾牌，而是隨時在側的貼身保鑣，讓「安全」成為客戶體驗中最無形的頂級服務。

策略二：無縫場景整合，極致「降噪」的流程優化

現代人的數位生活充滿雜訊，永豐LINE帳號的第二個致勝關鍵，在於「極致降噪」。傳統金融服務常因繁瑣的資料填寫與斷點的介面讓人卻步，永豐透過技術優化，實現了「綁定即整合」的無縫體驗。透過系統自動填入技術（Auto-fill）大幅降低了用戶的重複作業成本；同時依據用戶當下的使用情境，自動導引至最適切的操作介面。這種「去摩擦化」的設計，讓科技隱形於服務之後，客戶感受到的不再是操作系統的複雜，而是「生活變簡單」的直觀感受。

策略三：GenAI賦能內容，打造「懂你」的個人化溝通

當大數據遇上生成式AI（GenAI），金融資訊的傳遞方式迎來了革命。永豐銀行拒絕「罐頭式」的訊息轟炸，轉而採用「個人化（personalization）」的溝通策略。

【行為預測模型】導入AI模型分析客戶交易習慣與資產狀態，精準辨識用戶的需求與偏好，系統能在「對的時間」推送「對的服務」，而非盲目推銷。

【資訊轉譯】結合Gen.AI技術，將艱澀的財經數據與市場脈動，轉譯為如同朋友口吻般的白話文。從晨間快訊到投資趨勢，永豐不再只是銀行，更像是用戶專屬的財經翻譯官。

藉由這種有溫度的資訊供給，永豐成功抓住了用戶的注意力，讓每一次的訊息推播都成為有價值的知識傳遞。

策略四：情緒價值變現，深化「流量轉留量」的長期關係

最後，永豐將上述策略整合，透過遊戲化設計與跨平台點數回饋，完成了從「功能滿足」到「情緒連結」的最後一哩路。透過即時回饋機制與客製化的訂閱服務，永豐讓用戶在每一次互動中都能獲得成就感與歸屬感。這一年一億則的訊息互動，不僅是數字的堆疊，更是客戶信任的累積。

六年磨一劍，永豐銀行證明了，在數位金融的新價值主張中，唯有真正理解客戶的焦慮與渴望，兼顧理性的資產守護與感性的情緒價值，才能在激烈的競爭中，不僅贏得客戶的錢包，更收服客戶的心。此外，為迎接歲末，永豐銀行LINE官帳將於2025/12/23至2026/1/22推出【小蜜豐超實用日常】免費貼圖，歡迎民眾下載使用！

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光