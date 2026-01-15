永豐銀ATM導入AI人臉辨識 防車手取款生力軍

繼金管會13日表示目前有6家金融機構試辦使用ATM不遮臉的措施後，永豐商業銀行今（15）日發布新聞稿指出，該行已在ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，連帶讓永豐銀行成為內政部警政署與金管會鼓勵金融機構防範車手取款的生力軍。

新聞稿提到，永豐銀為有效落實防詐政策，成立跨單位專責打詐小組，整合全行資源，推動自動化與即時監控。其中，導入AI模型進行即時異常偵測與示警，預先控管率已逾五成；為防止釣魚簡訊，率先推「68807專用短碼簡訊」；設立「防詐辨識通」，讓客戶於永豐銀行官方網站即時查證網址來源；同時與Gogolook合作，導入通話行為風險偵測並推動警銀聯防。

臨櫃大額交易，通知指定聯絡人

實體通路部份，客戶到永豐銀辦理臨櫃大額交易，該行會透過簡訊或電話通知「指定聯絡人」，協助辨識詐騙、強化資產安全。另外，臨櫃與ATM均導入「掌靜脈」生物辨識技術以提升交易安全；自動化服務區也導入「AI人臉辨識」，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，有助警方後續追查且降低詐騙風險，守護客戶帳戶安全。

永豐銀行表示，該行秉持「保護好人、打擊壞人」的核心理念，從客戶旅程出發，全面檢視交易與服務流程潛在風險，去（2025）年臨櫃成功攔阻573起疑似詐騙案、阻詐金額3.66億元，分別較前一年成長14%與29%。

三管齊下，提升防詐意識

永豐銀的反詐體系，從「戰略－主動預防」、「監控－即時偵測」及「宣導－全面識詐」三大面向、專業分工，從源頭守護客戶資產，搭配警銀聯防、公私協力且積極與具影響力之媒體合作舉辦或參與論壇，提升全民防詐意識、共同阻詐，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

