永豐雲豹主題日大秀科技 「Make Ai Wish」三大應用亮相

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

創新科技翻轉金融，永豐銀行表示，本週末（6、7日）攜手台啤永豐雲豹職業籃球隊舉辦「Make Ai Wish」主題日，大秀AI應用，包括永豐iWish、智慧收支帳本及AI防詐神器等商品或服務；球迷參與現場活動可換取限量好禮，或挑戰中場遊戲贏得神秘聖誕大獎。

永豐銀行表示，Make Ai Wish主題日融入科技及聖誕佳節元素，透過遊戲互動、益智問答及心願聖誕樹打卡等豐富活動形式，邀請球迷親身體驗金融服務的便捷與安全；同時，因應聖誕節到來，完成指定任務獲得抽獎券，即有機會挑戰中場遊戲贏得神秘大獎。

導入先進科技提升金融服務品質，永豐銀行說明，旗下永豐iWish為業界首創導入GAI（生成式人工智慧）的金融交易服務，客戶透過口述或上傳圖片等方式，AI Agent即能快速理解需求並自動預填表單，大幅簡化臨櫃流程、提升交易效率。行動銀行及大戶DAWHO App推出智慧收支帳本－運用數位金融科技、標籤與訂閱服務，提供客戶近10年帳戶和信用卡消費明細整合查詢，優化使用體驗。

科技亦助力防詐，主題日同步展示AI人臉辨識系統，永豐銀行強調，客戶進入ATM服務區需露出完整全臉才能開啟自動門，以防不肖人士刻意遮蔽五官入內取款，達到嚇阻效果。

為提升球迷體驗樂趣，永豐銀行表示，於Make Ai Wish主題日體驗上述服務，包括觀看永豐iWish影片、體驗AI防詐神器並拍照打卡或於官方社群按讚等，任一活動均能獲得限量精美好禮，挑戰越多任務可獲越多中場遊戲抽獎券，更有機會贏得聖誕大獎。

