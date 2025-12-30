永豐餘何壽川新書發表 全循環造「護國神山」

財經中心／廖珪如報導

永豐餘集團掌門人、永豐餘學院院長何壽川，29日舉行新書《循環在有無之間》發表會。何壽川藉此發表會，感謝百年以來和集團一起努力的老、中、青同事們，一路幫忙協助的朋友們，以及關心和陪伴他的家人們。「我只不過是將這份早已存在自然的演化，轉譯為產業的語言，並透過實踐去證明：順應自然才能通往永續之道。」他想藉此書出版，將永豐餘一路走來的軌跡，為同仁留下「永續傳承」的記憶與「家訓」，代代相傳、永續未來。

走自己的路當理工人 循環經濟的學術基礎

何壽川在新書發表記者會上，細數自己與父親當年要求自己讀商、法，但他卻選擇了「機械系」，爾後成為一個理工人，然而，也因為這樣的因緣際會，讓他理解了在化學、能源、熱力學等領域的基礎知識，讓他為永豐餘做到全循環、地球永續盡一份心力。此次出書，大塊文化董事長郝明義更是為理解永豐餘的循環經濟，走完每一座永豐餘工廠。

造紙龍頭實踐全循環 固碳與「護國神山」

永豐餘作為台灣造紙業龍頭，除了源頭採購木頭、甘蔗、稻桿等，在造紙過程中產生的氣體、廢渣也能夠循環再製造、沼氣用於發電，電在用於製程等，近期永豐餘又戮力於碳捕捉和氫能研發。何壽川已投入循環經濟多年，並致力於「固碳」，他在記者會中提到，明年所有人都要付出碳費，希望台灣原有的碳（山林）能成為新且真正的「護國神山」。

跨界企業大老力挺 新書發表會盛況

《循環在有無之間》新書發表會今日在誠品台北文創表演廳舉行，信誼基金會董事長張杏如及家人，全國工業總會理事長潘俊榮、副理事長詹正田率理事們暨數十位企業大老到場力挺，產業囊括傳產農林、電子、紡織、工程，到食品、金融、服務、科技、再生能源、媒體、教育界等。

「五個循環」感動郝明義 電子紙稱霸全球

新書由大塊文化出版，發表會由董事長郝明義主持，他開場便提及，雖然與何壽川院長認識三十年，有許多交往，也經常看到永豐餘集團多元的發展，但是直到2024年參觀永豐餘百年慶展覽，看到涵蓋造紙、能源、水、農業和碳循環，轉型成氣候科技產業的「五個循環」圖，深深觸動，「永豐餘讓我看到他們完全跳脫這些束縛。」郝明義說，「他們的五個循環，讓人看到每個循環都有紮實的馬步，又環環相扣，前後合擊，可以相互借力，騰空而起。

電子紙可望取代噴漆 BMW塗層大改革

他們的電子紙可以在全球達到95%的市佔率，只是其中一個代表。」郝明義指出，永豐餘是台灣少見能將「深耕草根傳統」、「高科技領先全球」與「多角化經營成功」三者融合為一的企業。何壽川院長寫的這本書裡至少有三個核心故事面向，適合從不同角度閱讀。一個年輕人不聽父親建議堅持讀理工，成長為「實驗室裡企業家」的故事；一個高用電用水的傳統企業堅持「沒有廢棄物」觀念，成為「世界頂尖循環經濟實踐者」的故事；一家台灣造紙公司持續自我革命，成為全球電子紙最大開發者與生產者，並前望未來的故事。

何壽川補充了令郝明義折服的電子紙，不僅有成為建材的可能，面對造車業目前最不環保的噴漆環節也有解方，把電子紙的材料變成汽車的塗層，避免揮發性的化學成分，用電子紙的變色技術來決定外觀，目前BMW已經參與。且BMW已經進行了嚴格的彈石測試，若BMW帶頭量產，對汽車行業無非是強大的改革。

