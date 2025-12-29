永豐餘學院長何壽川新書發表 盼農林循環經濟成為台灣新一代護國神山

永豐餘學院院長何壽川今（29）日於誠品表演聽舉辦《循環在有無之間》新書發表會，何壽川在會中不僅首度公開回顧人生路程，也談到了如何帶領永豐餘深耕造紙產業，同時因應時代的變革透過造紙循環、水循環、能源循環、農業循環、碳循環5項循環，帶領百年企業永續發展。活動現場不少產官學界大佬包含信誼基金會董事長張杏如、中興大學循環經濟研究學院院長王升陽、肝病防治學術基金會董事長許金川、臺灣碳補存再利用協會理事長馬小康皆到場表示力挺。



大塊文化董事長郝明義在引言時表示，企業經營往往遭遇兩難，如何深耕產業，同時把握契機實現企業升級轉型，說起來容易做起來難，而永豐餘讓他看見的不僅是企業擺脫這個束縛，還能夠讓不同的循環產業之間彼此相互使力，是台灣少見草根傳統企業至今仍屹立不搖，又能將高科技、多角化經營天衣無縫的結合在一起的例子，很高興何壽川院長願意將其成長求學歷程、企業經營的智慧寫下來，讓更多人看見。



何壽川表示，今天寫下這本書是要對時代有所交代，每個家庭都要有家庭故事作為傳承，讓孩子認識自己、產生自我認同，從而自尊自重。而他認為自己有責任，把百年歷史經驗如實記錄，作為這個企業永續傳承的基礎。何壽川接著回顧他的赴美求學歷程，在過程中奠定科學統計與管理的基礎，成為他日後回台灣推動永豐餘的造紙產業、循環產業發展的背景。何壽川表示，工業生產很難不產生廢棄物，但他一路以來秉持「沒有廢棄物」的信念，將高用水、高用電的造紙業成爲世界頂尖循環經濟的實踐者。



不只深耕造紙本業，何壽川也分享創立元太科技、進入電子紙領域，併購E ink過程同時也是他身體健康狀況面臨最大挑戰的階段，但他強調「福兮禍所伏、禍兮福所倚」，如今回顧當時決定，是造就今日成為全球最大電子紙開發與生產者的關鍵決策。展望未來，何壽川表示台灣擁有豐富的自然、農業資源，所愛累積的龐大碳匯有機會「讓農林業成為台灣新一代的護國神山」，能夠讓台灣在2050實現淨零排放，永豐餘不是因為減碳潮流才開始重視環保，而是從一開始就確立絕不能犧牲環境的原則，也期待更多公司透過實踐與專業，找到各自的利基，永豐餘學院院長何壽川永豐餘學院院長何壽川能夠共同為台灣永續的未來做出貢獻。



更多風傳媒報導

