永豐餘強化能源韌性 花蓮廠綠電年發電量拚倍增

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（中央社記者何秀玲台北12日電）永豐餘董事長葉惠青表示，氣候變遷、地緣政治風險及AI發展帶動能源需求成長，以提高自發電、生質綠電及智慧能源系統3大策略打造能源韌性；其中花蓮廠木質素生質能發電擴建案預計2027年底完成，年發電量可望由目前約1.5億度提高至3.6億度。

永豐餘投控今天召開股東會。葉惠青會後受訪表示，企業面對氣候變遷、地緣政治與AI發展等趨勢，核心挑戰都指向能源問題，永豐餘近年強化能源自主能力與供電穩定性，以建立具韌性的能源系統。

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自發電方面，葉惠青指出，永豐餘台灣廠區平均自發電比例已接近6成，部分廠區超過8成，未來將持續提高；其中花蓮廠木質素生質能發電系統現有裝置容量約20百萬瓦（MW），規劃提升至43MW，完工後自發電比例可進一步提高。

他表示，永豐餘目前整體自發電系統規模約175MW，其中綠電規模預估超過100MW，建設中的綠電設施預計2030年前陸續完成，推估一年可發至少9億度綠電，能源自主能力可望進一步提升。

生質綠電布局方面，葉惠青表示，永豐餘透過循環經濟模式發展固態、液態及氣態等生質能源。除了利用木質廢棄物作為替代燃料，也透過沼氣發電系統處理製程廢水、食品污泥及廚餘等有機廢棄物，轉化為再生能源。

其中，花蓮廠正推動全台最大規模木質素生質能發電改建計畫，年發電量將由目前約1.5億度提高至3.6億度。

智慧能源方面，葉惠青指出，永豐餘已於廠區導入表後儲能、微電網及虛擬電廠等系統，不僅可提升能源調度效率，也可透過台電電力交易平台，在電網吃緊時提供彈性調度資源，協助穩定供電。

他表示，永豐餘旗下永餘智能也投入能源系統整合服務，協助企業及政府單位建置儲能、微電網與能源管理系統；未來隨能源轉型需求增加，相關業務可望成為新的成長動能。

此外，葉惠青指出，AI不僅是外部趨勢，也已逐步導入永豐餘生產與能源管理系統，例如透過AI協助鍋爐混燒不同生質燃料時的燃燒效率與排放控制，並運用於能源管理系統、儲能調度及用電預測等領域。（編輯：林家嫻）1150612