永豐餘捐贈 高通量蛋白表達篩選系統

蛋白質是生命科學研究與藥物研發的重要基礎，永豐餘學院院長何壽川日前捐贈「eProtein Discovery」高通量蛋白表達篩選系統，導入國立台灣大學及成功大學。此儀器能在48小時內合成192種蛋白質，大幅縮短傳統流程時間，有助強化國內蛋白質研究能量，加速新藥開發。

研發該系統的英國生技公司Nuclera執行長暨創辦人Michael Chen，特別來台出席捐贈儀式。他說明，生科研究與製藥研發早期須取得可溶且具活性的蛋白質，但傳統方法耗時約2至6周，成本高且成功率不穩。此儀器跳過細胞培養步驟，可直接在單一晶片上完成DNA轉譯、蛋白質表達與純化分析等流程，48小時內即可篩選合成192種可溶活性蛋白質，顯著縮短時間、提升成功率，也結合AI演算，快速產出多種蛋白質變異型，提高穩定性。

Michael分享，博士期間研究DNA特殊結構，花了整整3年半才製備出所需蛋白質；如今透過該系統，3周內即可完成。系統目前應用在研發藥物階段，若在早期就確保品質優化，能避免到三期臨床試驗才發現問題、導致試驗失敗。

何壽川表示，我國生技製藥領域具紮實基礎，透過此次捐贈給台大及成大，希望串連國內研究能量，促進跨領域合作，並接軌英國、美國、歐洲等多所頂尖學術機構，加速研究效率，並培育更多蛋白質工程與生技製藥人才。

成大副校長李永春說，此系統操作簡便且具高通量，未來將聚焦醫療蛋白、標靶治療研究，並導入AI進行酵素設計。台大醫學院院長吳明賢則說，許多疾病都源自蛋白質變異，蛋白質是治療基礎，導入此系統有望加速藥物研發，讓更多病人受惠。

台大基因體暨精準醫學研究中心副教授潘思樺指出，台大未來計畫運用此系統進行肺癌、心血管疾病等重大疾病胜肽藥物的前期篩選研究，也有望用於開發蛋白晶片進行篩檢，協助醫師評估病人復發、抗藥、心衰竭風險。