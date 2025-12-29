永豐餘百年智慧 何壽川著成《循環在有無之間》

永豐餘集團董事長何壽川29日出席新書《循環在有無之間》發表會，分享企業從傳統造紙走向電子紙與氣候科技的轉型歷程。他指出，「循環」不僅是資源利用的概念，更是一種企業不斷進化的動能，期盼從日常生活中看見產業與自然共生的可能性。（鄧博仁攝）

永豐餘集團走過百年，集團掌門人、永豐餘學院院長何壽川出版新書《循環在有無之間》，不僅是帶領永豐餘成長的紀錄，更是他對生命與時代的深刻回應，希望為永豐餘集團留下「永續傳承」的記憶和家訓，代代相傳、永續未來。

何壽川29日舉行《循環在有無之間》新書發表會，妻子信誼基金會董事長張杏如等家人，以及各界好友都現身支持。他特別感謝老中青三代同事的寬容和容忍，讓永豐餘可以走過百年，繼續往永續發展邁進。

大塊文化董事長郝明義致詞表示，自己和何壽川相識30年，直到去年參觀永豐餘百年慶展覽，看到涵蓋造紙、水、能源、農業、碳的「五個循環」，環環相扣、相互借力，交織出新的力量，深深被觸動，因此遊說何壽川寫下這本書。

廣告 廣告

何壽川說，教育學者告訴我們，每個家庭都要有自己的傳家故事，讓孩子在成長過程中能夠自我認同、自我尊重、自我學習，而自己作為工作近一甲子的人，有責任將永豐餘集團百年來的軌跡寫成故事，作為企業傳承永續的基礎。

《循環在有無之間》是一個年輕人不聽父親建議堅持讀理工，成長為實驗室裡企業家的故事，也是一個傳統企業堅持「沒有廢棄物」的觀念，成為世界頂尖循環經濟實踐者的故事，更是一家台灣造紙公司持續自我革命，成為全球最大電子紙開發者與生產者，達成電子紙全球95％市場占有率，創造傳奇的故事。

郝明義形容永豐餘就像武俠小說中的武林高手，不僅蹲好馬步，也凌空飛越。企業要草根深耕、又要升級轉型，往往面臨兩難，可能拘束太多而徘徊不前，或是跳躍太快而失衡。而永豐餘是台灣少見能將「深耕草根傳統」、「高科技領先全球」與「多角化經營成功」三者融合為一的企業。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽致詞表示，何壽川很早就意識到「紙不只是材料」，在多數企業仍停留於成本與效率計算時，他已率先將「循環經濟」視為一門必須以科學為根基的長期工程，支持跨領域研究、鼓勵學界與產業深度對話，更以行動證明：「唯有理解自然運作的原理，產業才能真正走得長遠。」