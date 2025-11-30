永豐餘聯手成大推AI化工 何壽川首曝「減碳黑科技」
成立百年的永豐餘集團，正以驚人速度推動綠色轉型。上週六（11月29日），永豐餘學院院長何壽川出席台灣化工學會72週年年會，首度揭露集團開發出「超膜電製漿」（Electro-Kraft），落實化學藥品循環並達成製程減碳，開創「百年製漿工藝」新篇章。
何壽川強調，「化工」正從傳統的製造模式，轉為智慧型、低碳化的永續推手。永豐餘以光合作用產生的醣類為核心，推動「醣經濟」，讓植物來源的生物碳取代石化碳，目標是讓能源與材料能重回自然循環，開啟真正的永續化工模式。
「超膜電製漿」翻轉再生化學藥品
製漿工藝是永豐餘百年的重要支柱，如今迎來劃時代的突破—超膜電製漿，這項技術能落實化學藥品循環並達成製程減碳。
何壽川指出，超膜電製漿結合2大關鍵技術，首先是突破性的「黑液木質素濃縮」。永豐餘導入超濾（UF）與奈米過濾（NF）膜系統，能在常溫條件下高效脫除黑液中的水分，將木質素濃度一舉提升至85％以上。
此舉大幅提升黑液燃燒時的熱值與蒸汽發電效率，更驚人的效益在於綠電裝置容量已提升至43,500kW，年發電量從1.5億度倍增為3.6億度，朝向綠色能源自給自足及零排放的目標邁進。
同時導入雙極膜電析技術（BPMED），這種電化學方式能再生化學藥品，完全取代傳統的高耗能的石灰苛化流程，不僅實現化學藥品即時循環，更大幅達成節能減碳目標。何壽川說，相關製程技術已陸續提升專利申請，確保關鍵研發成果的智慧財產權布局。
AI模型助化工廠躍「低碳智慧體」
除了在製漿本業實現革命性突破，永豐餘更將數據科學視為下一階段化工發展的引擎。何壽川表示，永豐餘與成功大學合作，在智慧製程上取得顯著成果，包括導入機器學習模型、自動虛擬量測（AVM），甚至開始利用生成式AI加入生產預測。
在造紙產線中，透過大量抄紙機數據建立模型，可以讓基重、水分、污點等關鍵品質參數，透過AVM做到即時預測與異常示警，不僅能減少實際量測的頻率與成本，更能讓紙機運轉更加穩定，降低能耗。
在化工材料方面，永豐餘旗下的申豐特用應材更展現奈米級特化乳膠的領先地位。他們將機器學習模型導入SBR乳膠聚合製程，針對逐段加料、熱分布與反應速率進行精準控制，使得粒徑能穩定維持在85nm。最關鍵的是，AI模型能夠同步預測聚合反應的溫度和轉化率，在打造更精準客製化需求的同時，顯著降低製程碳足跡。
以碳為軸、醣為源：跨領域合作創造淨零競爭力
何壽川指出，永豐餘的百年轉型並非單一事業的延續，而是不斷隨著時代轉換能源與材料的可能性。從肥料、造紙，到今日的5大循環、醣經濟與AI化工，都是以科學方法回應永續挑戰。
永豐餘期望透過「碳管理為核心、醣基材料為養分、數據為引擎」的化工發展策略，結合跨領域合作，在未來全球淨零競局中，創造新的競爭力與永續價值。
