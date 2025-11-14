永豐餘：工紙越南大陸領漲 漲價態勢估至明年春節

（中央社記者何秀玲台北14日電）永豐餘總經理駱秉正表示，工紙事業今年第3季虧損收斂，因美國廢紙價格等原料價格是近4季以來低點；此外，越南工紙部分地區因供不應求與生產成本提高，而調漲平均價格，大陸紙價也上揚。永豐餘主管指出，目前工紙漲價態勢可望維持至明年農曆春節前。

永豐餘今天舉辦法說會。永豐餘今年前3季營收為新台幣547.4億元，歸屬於母公司業主淨利為14.36億元，年增33.9%，每股純益（EPS）0.87元，主要受惠第3季股利收入與權益法認列業外收入。

永豐餘主管指出，工紙方面，今年下半年台灣、大陸、越南市場紙價都有往上走，而大陸與越南向上力道相對較強，對於獲利的狀況來說有改善趨勢。

駱秉正說，今年第3季工紙營運改善受惠兩部分，一部分是工紙原物料、美國廢紙價格近期為低檔；另一部分，永豐餘也調整營運，包括產品組合以及提供客戶客製化產品所致。

明年展望，永豐餘主管表示，工紙目前漲價態勢持續，明年可能會比今年上半年好，不過目前漲價態勢有機會維持到明年春節前；旗下華紙因漿價狀況情勢不明朗，營運可能會寄望之後持續開發的綠電，明年與後年將陸續投入。

另外，永豐餘旗下三越企業並向外延伸協助桃園龜山水資源回收中心轉型綠能中心，永豐餘表示，近期非洲豬瘟引發的剩食問題，永豐餘厭氧能資源化處理技術，也可協助地方政府處理家戶廚餘，為各地超商、大賣場、百貨美食街等場域回收剩食提供去化管道，用廚餘的沼氣發電，可兼顧節能、創能效益，為循環經濟、轉廢為能做出貢獻。（編輯：楊凱翔）1141114