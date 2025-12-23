永豐DAWHO權益加碼 「大戶Plus」刷卡享最高國內5%、國外6%現金回饋

cnews207251223a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶新增「大戶Plus」升等權益；銀行表示，明（2026）年1月1日至6月30日上線全新分級制度，達成指定任務即變身大戶Plus，享DAWHO信用卡一般通路消費最高國內5%、國外6%現金回饋，每月跨行提款或轉帳共30次免手續費等專屬禮遇；同時，「DAWHO現金回饋Debit卡」導入FIDO技術，提供多元交易驗證管道，打造值得信賴的數位金融體驗。

永豐銀行表示，DAWHO除延續1.5%活儲優利、換匯減分優惠外，大戶Plus加碼提供DAWHO信用卡刷卡消費最高國內5%、國外6%現金回饋，及共30次跨行提款或轉帳免手續費優惠，權益有感提升。

此外，DAWHO提供一站式整合存款、理財、房貸、信貸、換匯及證券等服務，更攜手永豐金證券推出「DAWHO × 大戶投」，結合定時定額存美股平台ShareShares、DA智選基金、ibrAin智能理財等多元工具，滿足數位原生世代投資理財需求。藉由打造全方位理財平台及精心設計回饋方案，永豐銀行鼓勵客戶將第一桶金投入台灣或全球資本市場，創造理財正循環、放大個人資產。

永豐銀行說明，為提升轉帳交易安全性，除使用簡訊OTP密碼等方式驗證外，旗下創國銀之先，將FIDO技術導入DAWHO現金回饋Debit卡，透過專利技術，客戶只要輸入FIDO密碼、再透過NFC技術靠卡感應行動裝置，即可通過交易驗證完成轉帳。更多資訊可至官網、DAWHO專屬網站或FIDO相關資訊查詢。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

