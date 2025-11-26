永貞宮媽祖新衣公開！六聖筊指定粉紫聖袍 迎接全國媽祖聯誼會

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

坐落於客庄核心的苗栗頭份永貞宮，每年最引人矚目的盛事，便是為媽祖換上融合在地客家精神的年度新裝。隨著客庄重要節慶「頭份四月八」巡庄遶境活動將屆，廟方日前循例舉行擲筊儀式，揭曉了媽祖欽點的客家花布聖袍顏色。最終，象徵平安、慈悲與女性堅韌力量的粉紫色聖袍，在眾多樣式中脫穎而出，以六連聖筊的吉兆成為媽祖來年的新衣。這項始於2019年的創舉，不僅為永貞宮媽祖信仰增添了獨特的文化色彩，更為即將到來的媽祖聖誕與年度遶境活動，拉開了充滿期待的序幕。

粉紫色聖袍獲得六個聖筊。（圖／翻攝自永貞宮粉絲專頁）

在近日的請示儀式中，廟方準備了青色、粉紫色、白金色三種顏色供媽祖婆欽點。現場擲筊結果令人驚喜，張淑芬主委表示：「青色獲得兩個聖筊後，當我們挑選到這款美麗的粉紫色時，竟然連續獲得了六個聖筊！」這份六連筊的聖意，不僅代表媽祖婆對新裝的鍾愛，更被視為對地方來年充滿吉祥與好運的預示。

共有三個顏色的聖袍提供媽祖選擇。（圖／翻攝自永貞宮粉絲專頁）

這套由手工一針一線縫製、蘊含信眾虔誠祈願的粉紫色聖袍，其亮相別具深意。永貞宮將於明年（2026年丙午馬年）承辦全國媽祖聯誼會的盛事。屆時，將有近兩千位來自全國各地的友宮貴賓湧入頭份市。張主委深信，媽祖婆挑選此顏色，必然是特別用心，要以一襲充滿溫婉與祥和的新裝，迎接各方嘉賓，為地方帶來好預兆與高人氣。

粉紫色聖袍獲得媽祖青睞。（圖／翻攝自永貞宮粉絲專頁）

值得一提的是，永貞宮的「媽祖衣櫃間」策略，不僅打開了廟宇的知名度，更意外地吸引了以往較少見的年輕世代信徒。每逢假日，許多園區的外來客慕名而來，紛紛表示永貞宮的媽祖十分靈驗。永貞宮以創新的「客家花布聖袍」為媒材，成功結合了客家庄的文化特色與傳統信仰，讓傳統的宗教活動多了一分親切與趣味。

