永達保經今年新契約保費拚60億 看好台灣未來10年經濟

（中央社記者蘇思云台北3日電）永達保經今天表示，2025年有加強推動投資型保單，帶動全年新契約保費收入新台幣39億元、營業收入25.79億元。展望今年，看好資本市場熱絡，今年新契約保費挑戰60億元，營業收入目標30.18億元。

永達保險經紀人公司（永達保經）今天舉行媒體交流會，永達保經董事長吳文永表示，很多世界大廠都在台灣投資，台灣工業用地也缺，在AI加持下，台灣股市、房市、保險業都很好，相當看好台灣經濟未來10年表現。

吳文永觀察，中國市場受到美中貿易戰影響，加上近年中國產業相當競爭，保險業跟保經之間比佣金比得非常嚴重，外在經濟環境較低迷下，影響中國保險市場獲利狀況，永達過去從沒縮減過人力，但轉投資的中國永達理保經此次也不得不縮減人力。

永達保經總經理特助吳柏瑨報告永達保經2025年成果，包括營業收入25.79億元，13個月保單繼續率維持在97%，新契約保費收入達39億元。展望今年，永達保經也宣布啟動成長策略，以人才倍增、百萬圓桌（MDRT）菁英獎勵為核心，挑戰新契約保費收入60億元、營業收入30.18億元。

永達保經總經理陳慶鴻指出，永達保經2025年加強推動投資型保單，助攻2025年新契約保費收入表現，台灣資本市場相當熱絡，看好保險市場今年整體表現。（編輯：楊蘭軒）1150203