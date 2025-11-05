永達保經長照專車捐贈計畫 8年捐出69輛長照專車

永達保經8年來捐出69輛長照專車。（圖／翻攝畫面）

永達保險經紀人公司5日於圓山花博長廊廣場舉行第八年「永續長照 專車送達」捐贈記者會，自2018年啟動八年長照專車捐贈計畫，累積捐出69輛長照專車。今年記者會共捐出 11輛長照服務專車，其中3輛由永達保戶與業務代表加碼捐贈，讓愛的行動擴散。受贈單位遍及全台及外島，包含：臺北市-弘道基金會、新北市-天使居長照財團法人、新北市-健順養護中心、桃園市-樂職心綜合長照機構、新竹縣-勝利社區長照機構、臺中市-崑南社區發展協會、南投縣-中寮鄉龍眼林福利協會、嘉義縣社會局、高雄市政府社會局、屏東縣-孝愛仁愛之家、金門縣-長期照顧服務關懷協會，進一步完善地方長照交通網絡。

廣告 廣告

政府自2017年起推動「長期照顧十年計畫2.0」以因應進入超高齡社會的龐大長照需求，並減輕家庭照顧沈重的負擔，永達保經以企業力量作為中央堅實後盾，繼2017年完成十年百輛復康巴士捐贈後，再啟動八年長照專車捐車計畫，藉由每年持續的捐贈，不斷的宣導與檢視，八年後的今日，成就69輛長照服務專車捐贈，服務超過21萬人次、總計行駛368萬公里，相當於繞台灣3,917多圈。永達長照專車從北到南、深入偏鄉社區，到宅訪視，協助失智、行動不便長者穩定就醫，參與日照與社區活動，延緩失能，在地安老，也讓照顧者獲得喘息空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志到警局報到 雪碧揭與謝侑芯生前最後對話：不准你們罵她

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應