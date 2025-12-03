永達技術學院退場轉型半導體園區 最新進度曝
〔記者洪定宏／高雄報導〕永達技術學院退場多年，經濟部將其高雄市仁武校區納編為仁武科技產業園區，規劃半導體產業聚落，園區面積7.35公頃，正辦理環評及都計變更，將在明年下半年招商，預估引進1925就業人口，年產約55億元。
經濟部產業園區管理局送交立法院經濟委員會資料顯示，目前轄管的13處園區分別為楠梓科技產業園區(含第二園區)、前鎮科技產業園區(含臨廣及成功)、高雄軟體園區，以及永安、仁武、大社、大發、鳳山、林園、臨海等產業園區，總產值高達1兆8785億元，就業人數逾14萬。
為滿足產業發展需求，經濟部已著手再開發楠梓第三園區(已完成招商，預計明年2月開工)、高雄軟體園區二期(第一棟大樓興建中且招商中)、仁武科技產業園區(園區報編中，預計明年下半年開發及招商)、北高雄產業園區(開發中，已公告面積出租率逾九成)等4處，面積共約56公頃，可望增加產值333億元、9845就業人口。
