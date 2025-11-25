永遠不要放棄自己：鄭綺筑的逆轉故事

【記者張嘉誠／綜合報導】

「其實一直在鼓勵我的人，是我的姊姊鄭綺筑」。鄭綺筑則說「妹妹才是我的守護者」，這份深厚的姊妹情誼，從小的相伴到疾病低谷，成了她生命中最強大的支撐。

鄭綺筑在高中畢業那年，進入一家 CD包裝廠工作。然而在工作期間，常因工作速度不如同事，被嫌棄與排擠，長期壓力下，開始產生幻聽還有被監視的幻覺，心裡認定「自己什麼都做不好」的負面思想讓她逐漸封閉自己。後來，家人強制帶她住院治療，隨時的關心與守護，讓鄭綺筑病況逐漸穩定。

圖▲鄭綺筑：「我希望能以『家的榮耀』為起點，鼓勵其他同事勇敢追夢，加快實現屬於自己的夢想。」。(圖/庇護工場提供)

出院後，經家人鼓勵與妹妹的陪伴下，進到地熱谷庇護工場工作。起初，鄭綺筑非常害怕，害怕再度被排擠，害怕工作上所有的人事物。就服員瞭解鄭綺筑的狀況後，以「指令清楚、互動安定」的策略，幫助她逐漸卸下心防，學習專注工作項目，建立自信。她說她原本害怕的事情，1件都沒有發生，「在這裡，我第一次感覺到有人願意相信我，讓我不再孤獨。」。現在，對她而言「家人是我的盾牌，同事則是我的鎧甲。」身邊所有的親人、同事，都陪著她一起對抗心中的那個「惡」。

趙就服員表示，家人的愛與同事的友善關係，是思覺失調症者復健重要的力量之一。趙就服員感性且驕傲的說，綺筑真的很努力，她成功的考取國家「門市服務丙級技術士」證照，今年（114）我們也將綺筑調升至櫃臺工作，每月可以領取3萬8仟多元的薪資，並且規劃明年將她轉銜到一般職場工作。

鄭綺筑笑著分享「第1次客人稱讚我服務很好時，我看到客人真誠的笑容，從那一刻起，我決定我的人生目標是要走回人群，讓每一位客人因為我的服務，可以感到開心。」。今年（114年），她和妹妹共同完成了一個很多人都想要實現的夢想，就是「買下人生的房子，讓自己有回家的路」。當確定她能在庇護工場穩定工作後，她便說服家人一起買下靠近捷運的1間房子。對她來說，每月繳付房貸不只是責任，更象徵著「自立」的能力。當她把交屋的喜悅分享給同事時，大家不僅替她開心，也深深受到鼓舞。她微笑地說：「我希望能以『家的榮耀』為起點，鼓勵其他同事勇敢追夢，加快實現屬於自己的夢想。」。

如今，鄭綺筑回望過去的低潮，想對同樣與思覺失調症奮戰的朋友說：「永遠不要放棄自己，看看身旁的親人、友人，他們是我們最堅強的守護力量，勇往直前成為自己與親友的勇士。」。