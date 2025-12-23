永遠懷念我的父親／程銀生

——一位最值得尊敬的抗美援朝老兵

程銀生

我的父親程子學，1928年3月出生，1951年23歲積極回應國家“抗美援朝，保家衛國”的偉大號召，雄赳赳氣昂昂跨過鴨綠江，奔赴朝鮮戰場參加了抗美援朝，1953年奉命凱旋回國。父親先是到佳木斯商業系統工作，後因胃潰瘍病復發，帶病轉業回鄉。父親1954年光榮加入中國共產黨。受上級黨組織的委託，父親先後任村黨支部副書記、民兵營長、村黨支部書記，並任鄉黨委委員等職。父親任職期間曾在安慶地委黨校集中脫產學習半年，在合肥集中學習水稻改革理論和實踐一年。上世紀七十年代中後期退居二線後，到村辦林場主持工作，時間長達十年之久，其後，父親又積極參與到八十年代開始聯產承包的新一輪農村土地改革中來，直到2008年3月逝世，享年81歲。

我是父親六個兒女當中的長子，也是受父親影響最大、潛移默化最深刻、家風傳承最完備的其中一個，對父親的一言一行，我也都能心領神會。

我是聽著父親講述抗美援朝故事長大的。他也經常應邀義務給中小學生講述在朝鮮戰場的戰鬥經歷。

朝鮮戰爭整整打了三年，最後，以美國為首的“聯合國軍”的失敗而結束，打了很多大大小小的戰役，其中以“上甘嶺戰役”最為猛烈，《英雄兒女》的電影就是根據這一戰役拍攝的。父親作為運送彈藥的一名運輸員，往來於朝鮮多個作戰陣地，穿插在槍林彈雨之間，隨時都有負傷和犧牲的危險。一箱子彈有90斤，一發炮彈也有90斤，父親和負責運送彈藥的戰友們肩挑背扛，蹣跚跋涉在崎嶇不平的山頭陣地。敵人的炮火尤為猛烈，經常看到自己的戰友被敵人打來的子彈或炮彈擊中，有瞬間倒下犧牲了的，有被流彈擊傷忍痛繼續往前沖的。有次，敵人的炮兵陣地打來一顆炮彈，在離父親約六十多米的地方爆炸，父親立刻扒下作臥倒狀，眼睜睜看到有兩個鮮活的志願軍戰士倒在了血泊中，鮮血頃刻染紅了腳下的土地。父親怒火中燒，迅速爬起來扛起炮彈箭步沖向炮位陣地，炮手迅急接過炮彈上膛，頓時，火焰呼嘯射向敵人陣地！

父親經常跟我講，戰場環境千變萬化，戰機稍縱即逝，敵我較量，你死我活。戰鬥的激烈性、戰爭的殘酷性，如果不是自己親臨戰場，是根本無法想像出來的！朝鮮戰爭，也發生了好多肉搏戰、刺刀戰，當某個陣地彈盡糧絕之時，當如麻的敵人蜂湧而至而我軍的援兵又未到之時，此時此刻，我們的志願軍戰士儘管明知勢單力薄，儘管明知寡不敵眾，卻毅然決然義無反顧地誓死沖向敵人，使盡渾身解數，與兇狠的敵人同歸於盡！

我曾不解地問過父親，邱少雲在烈火中一動不動，黃繼光用胸膛堵住伸出碉堡的機槍眼，羅盛教跳入寒冷的水中救出落水朝鮮女孩，這些都是真的嗎？父親馬上理直氣壯，額上青筋條條綻出：惡劣的戰場環境容許你動嗎，你一動，立馬暴露我方目標，敵人就會更加殘酷，我們志願軍戰士就會遭受更多更大的傷亡，如果是我臥在那裏，我也一定會寧死不動；如果是我遇到那個擋住我軍前進的碉堡，我也一定會捨命堵住那個機槍眼；如果是我遇到那個落入冰冷水中的朝鮮女孩，我也一定會責無旁貸地跳下水去把那個小孩救上來，這就是真正的有血性的寧死不屈的頑強的中國人民志願軍戰士！

三年朝鮮戰爭，中國人民付出了巨大犧牲，許多人負了傷，許多人獻出了極其寶貴的生命！父親雖然也曾被一塊爆炸的炸彈彈片擊中臀部，受了一點輕傷，但相比那些不幸的戰友們，父親無疑又是幸運的！但由於朝鮮戰爭戰場環境的殘酷和惡劣，父親也因此患上嚴重的胃潰瘍，落下難以醫治的終身苦痛。

三年的抗美援朝戰爭，父親經過血與火的戰場生死考驗，已經從翩翩懵懂的鄉村熱血青年，蝶變成一名合格的中國人民志願軍戰士，

這一從量變到質變的過程無疑是艱難的，更是痛苦的，是脫胎換骨的！經過朝鮮戰爭的戰鬥洗禮，父親和幾十萬中國人民志願軍一樣，成為那個時代“最可愛的人”，他們共同具備偉大的愛國主義精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的革命英雄主義精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的革命樂觀主義精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的革命忠誠精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的國際主義精神，是當之無愧的！

父親的愛國是自發的，出自內心的，同時也是具體、生動的。父親文化不高，但父親很懂事理，他經常告訴我們，沒有國哪會有家呢。國家好了，家才像個家。這是父親對愛國主義的最樸素、最完美詮釋！

從朝鮮打完仗勝利歸來回到地方後，父親更是身體力行，把在戰場上充分激發和表現出來的愛國主義精神，用在地方建設的每個具體事件上，從移沙造田到興修古牛背水庫，從開挖當家塘到農田水利基本建設，無一不是建設國家熱愛國家的具體體現！用帶頭參加生產勞動的父親的話講，把這些基礎工程搞好了，就是對國家建設的最大貢獻！

在進行農村生產建設和社會改造的具體過程中，在愛國主義的旗怾下，也離不開戰場所激發的革命英雄主義的指引，時任村黨支部書記的父親帶頭打樁，帶頭挑土方，在全村勞動者中開展“比、學、趕、幫、超”活動，把革命英雄主義在生產勞動中發揮到了極致！大大促進了生產的發展，也大大激發了大家勞動的積極性！所謂的革命英雄主義，無論在戰場，還是在生產勞動建設當中，從來都不是抽象的，而是生動具體的。

父親從1954年入黨算起，到2008年去世，父親已有54年黨齡，大於當年父親走時我的年齡。父親一生對黨忠誠，對革命事業忠誠，開誠佈公，光明磊落，說父親大公無私一點也不為過。記得在上世紀八十年代中期，上面曾進行過一次村裏歷年老賬戶清理，結果顯示，父親不僅不欠公款，相反是村裏欠了父親三百七十元。通過調查發現，村裏還欠父親後來主持村辦林場工作時的工資款，村民紛紛交口稱讚：老書記真是個不愛財的好書記啊！

父親確實不愛財，一生到老都是這樣。記得父親開始發的抗美援朝老兵每月七元的補助款，還是鄉民政幹事到家裏勸父親才辦了手續。父親臨死前一年，許多人勸父親給母親辦一個抗美援朝老兵老伴補助申請，硬是被父親拒絕了。父親堅決地說：國家這麼大，老兵也還有不少，如果人人都吵著找上面要補助，國家還吃得消嗎？

父親重視教育是全村出了名的。父親有一句非常經典也是老幼皆知的“口頭禪”：寫寫字，看看書！這話主要是針對他的兒女們也就是針對我們說的。上世七八十年代，我們姊妹們大都讀了不少書，其中以我和姐姐兩人為最。姐姐和我都是天中高中畢業。後來父親還竭力支持我報考電影學院，支持督促我自學了北大相關教材。父親經常講：百年大計，教育為本。要做一個有文化的人。父親特別強調，學歷顧然很重要，但學習、學識比學歷更重要！

今年是抗美援朝勝利72周年，也是父親誕辰97周年。父親離開我們也已17周年了，此時此刻，我更加深切懷念我的父親，他是一位合格的中國人民志願軍戰士，一位最為可愛的抗美援朝老兵。父親的一生，是戰鬥的一生，也是革命的一生！父親平凡而又偉大。父親雖然文化不高也不深，但父親具有高尚的品格和獨特的人格魅力！

父親一生都不愛財，留給我們的物質財富確實很有限，三間由草房改成的瓦房，還有一小片竹林和幾棵雜樹木，盡此而已。

父親一生都很愛才，留給我們的精神財富卻是無限的，兩枚抗美援朝紀念章（另一枚因搬家未找到），一本《共產黨宣言》，一本《國家與革命》，四本《毛澤東選集》（1～4卷），還有偉大的抗美援朝精神。這些都是無價之寶！

懷念父親，懷念父親的戰友們！

禮贊父親，禮贊抗美援朝的英雄們！