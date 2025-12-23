永遠懷念我的父親／程銀生
——一位最值得尊敬的抗美援朝老兵
程銀生
我的父親程子學，1928年3月出生，1951年23歲積極回應國家“抗美援朝，保家衛國”的偉大號召，雄赳赳氣昂昂跨過鴨綠江，奔赴朝鮮戰場參加了抗美援朝，1953年奉命凱旋回國。父親先是到佳木斯商業系統工作，後因胃潰瘍病復發，帶病轉業回鄉。父親1954年光榮加入中國共產黨。受上級黨組織的委託，父親先後任村黨支部副書記、民兵營長、村黨支部書記，並任鄉黨委委員等職。父親任職期間曾在安慶地委黨校集中脫產學習半年，在合肥集中學習水稻改革理論和實踐一年。上世紀七十年代中後期退居二線後，到村辦林場主持工作，時間長達十年之久，其後，父親又積極參與到八十年代開始聯產承包的新一輪農村土地改革中來，直到2008年3月逝世，享年81歲。
我是父親六個兒女當中的長子，也是受父親影響最大、潛移默化最深刻、家風傳承最完備的其中一個，對父親的一言一行，我也都能心領神會。
我是聽著父親講述抗美援朝故事長大的。他也經常應邀義務給中小學生講述在朝鮮戰場的戰鬥經歷。
朝鮮戰爭整整打了三年，最後，以美國為首的“聯合國軍”的失敗而結束，打了很多大大小小的戰役，其中以“上甘嶺戰役”最為猛烈，《英雄兒女》的電影就是根據這一戰役拍攝的。父親作為運送彈藥的一名運輸員，往來於朝鮮多個作戰陣地，穿插在槍林彈雨之間，隨時都有負傷和犧牲的危險。一箱子彈有90斤，一發炮彈也有90斤，父親和負責運送彈藥的戰友們肩挑背扛，蹣跚跋涉在崎嶇不平的山頭陣地。敵人的炮火尤為猛烈，經常看到自己的戰友被敵人打來的子彈或炮彈擊中，有瞬間倒下犧牲了的，有被流彈擊傷忍痛繼續往前沖的。有次，敵人的炮兵陣地打來一顆炮彈，在離父親約六十多米的地方爆炸，父親立刻扒下作臥倒狀，眼睜睜看到有兩個鮮活的志願軍戰士倒在了血泊中，鮮血頃刻染紅了腳下的土地。父親怒火中燒，迅速爬起來扛起炮彈箭步沖向炮位陣地，炮手迅急接過炮彈上膛，頓時，火焰呼嘯射向敵人陣地！
父親經常跟我講，戰場環境千變萬化，戰機稍縱即逝，敵我較量，你死我活。戰鬥的激烈性、戰爭的殘酷性，如果不是自己親臨戰場，是根本無法想像出來的！朝鮮戰爭，也發生了好多肉搏戰、刺刀戰，當某個陣地彈盡糧絕之時，當如麻的敵人蜂湧而至而我軍的援兵又未到之時，此時此刻，我們的志願軍戰士儘管明知勢單力薄，儘管明知寡不敵眾，卻毅然決然義無反顧地誓死沖向敵人，使盡渾身解數，與兇狠的敵人同歸於盡！
我曾不解地問過父親，邱少雲在烈火中一動不動，黃繼光用胸膛堵住伸出碉堡的機槍眼，羅盛教跳入寒冷的水中救出落水朝鮮女孩，這些都是真的嗎？父親馬上理直氣壯，額上青筋條條綻出：惡劣的戰場環境容許你動嗎，你一動，立馬暴露我方目標，敵人就會更加殘酷，我們志願軍戰士就會遭受更多更大的傷亡，如果是我臥在那裏，我也一定會寧死不動；如果是我遇到那個擋住我軍前進的碉堡，我也一定會捨命堵住那個機槍眼；如果是我遇到那個落入冰冷水中的朝鮮女孩，我也一定會責無旁貸地跳下水去把那個小孩救上來，這就是真正的有血性的寧死不屈的頑強的中國人民志願軍戰士！
三年朝鮮戰爭，中國人民付出了巨大犧牲，許多人負了傷，許多人獻出了極其寶貴的生命！父親雖然也曾被一塊爆炸的炸彈彈片擊中臀部，受了一點輕傷，但相比那些不幸的戰友們，父親無疑又是幸運的！但由於朝鮮戰爭戰場環境的殘酷和惡劣，父親也因此患上嚴重的胃潰瘍，落下難以醫治的終身苦痛。
三年的抗美援朝戰爭，父親經過血與火的戰場生死考驗，已經從翩翩懵懂的鄉村熱血青年，蝶變成一名合格的中國人民志願軍戰士，
這一從量變到質變的過程無疑是艱難的，更是痛苦的，是脫胎換骨的！經過朝鮮戰爭的戰鬥洗禮，父親和幾十萬中國人民志願軍一樣，成為那個時代“最可愛的人”，他們共同具備偉大的愛國主義精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的革命英雄主義精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的革命樂觀主義精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的革命忠誠精神，是當之無愧的！他們共同具備偉大的國際主義精神，是當之無愧的！
父親的愛國是自發的，出自內心的，同時也是具體、生動的。父親文化不高，但父親很懂事理，他經常告訴我們，沒有國哪會有家呢。國家好了，家才像個家。這是父親對愛國主義的最樸素、最完美詮釋！
從朝鮮打完仗勝利歸來回到地方後，父親更是身體力行，把在戰場上充分激發和表現出來的愛國主義精神，用在地方建設的每個具體事件上，從移沙造田到興修古牛背水庫，從開挖當家塘到農田水利基本建設，無一不是建設國家熱愛國家的具體體現！用帶頭參加生產勞動的父親的話講，把這些基礎工程搞好了，就是對國家建設的最大貢獻！
在進行農村生產建設和社會改造的具體過程中，在愛國主義的旗怾下，也離不開戰場所激發的革命英雄主義的指引，時任村黨支部書記的父親帶頭打樁，帶頭挑土方，在全村勞動者中開展“比、學、趕、幫、超”活動，把革命英雄主義在生產勞動中發揮到了極致！大大促進了生產的發展，也大大激發了大家勞動的積極性！所謂的革命英雄主義，無論在戰場，還是在生產勞動建設當中，從來都不是抽象的，而是生動具體的。
父親從1954年入黨算起，到2008年去世，父親已有54年黨齡，大於當年父親走時我的年齡。父親一生對黨忠誠，對革命事業忠誠，開誠佈公，光明磊落，說父親大公無私一點也不為過。記得在上世紀八十年代中期，上面曾進行過一次村裏歷年老賬戶清理，結果顯示，父親不僅不欠公款，相反是村裏欠了父親三百七十元。通過調查發現，村裏還欠父親後來主持村辦林場工作時的工資款，村民紛紛交口稱讚：老書記真是個不愛財的好書記啊！
父親確實不愛財，一生到老都是這樣。記得父親開始發的抗美援朝老兵每月七元的補助款，還是鄉民政幹事到家裏勸父親才辦了手續。父親臨死前一年，許多人勸父親給母親辦一個抗美援朝老兵老伴補助申請，硬是被父親拒絕了。父親堅決地說：國家這麼大，老兵也還有不少，如果人人都吵著找上面要補助，國家還吃得消嗎？
父親重視教育是全村出了名的。父親有一句非常經典也是老幼皆知的“口頭禪”：寫寫字，看看書！這話主要是針對他的兒女們也就是針對我們說的。上世七八十年代，我們姊妹們大都讀了不少書，其中以我和姐姐兩人為最。姐姐和我都是天中高中畢業。後來父親還竭力支持我報考電影學院，支持督促我自學了北大相關教材。父親經常講：百年大計，教育為本。要做一個有文化的人。父親特別強調，學歷顧然很重要，但學習、學識比學歷更重要！
今年是抗美援朝勝利72周年，也是父親誕辰97周年。父親離開我們也已17周年了，此時此刻，我更加深切懷念我的父親，他是一位合格的中國人民志願軍戰士，一位最為可愛的抗美援朝老兵。父親的一生，是戰鬥的一生，也是革命的一生！父親平凡而又偉大。父親雖然文化不高也不深，但父親具有高尚的品格和獨特的人格魅力！
父親一生都不愛財，留給我們的物質財富確實很有限，三間由草房改成的瓦房，還有一小片竹林和幾棵雜樹木，盡此而已。
父親一生都很愛才，留給我們的精神財富卻是無限的，兩枚抗美援朝紀念章（另一枚因搬家未找到），一本《共產黨宣言》，一本《國家與革命》，四本《毛澤東選集》（1～4卷），還有偉大的抗美援朝精神。這些都是無價之寶！
懷念父親，懷念父親的戰友們！
禮贊父親，禮贊抗美援朝的英雄們！
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 5 小時前 ・ 63
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 7 小時前 ・ 107
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 126
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 57
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 105
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 8 小時前 ・ 249
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 5
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 421
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 61
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
外資節前提款無礙行情 台積電衝高拱台股收紅/金價直衝4500美元 央行24年不囤金錯失17倍報酬/矽光子再噴 華星光秀肌肉改寫天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕假期前交投轉趨清淡，但AI、太空與造船題材續熱，四大指數同步收高，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊評估聯準會後續降息空間；道瓊工業指數上漲0.47%，那斯達克指數上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%，費城半導體指數勁揚1.10%。 科技股方面，美光財測優於預期、AI需求續強，股價大漲4.01%再創歷史收盤新高；輝達受H200晶片可望出貨中國消息激勵，上漲1.49%；AI高速連接概念的Astera Labs勁揚5%，軍工造船題材亦發酵，Huntington Ingalls Industries大漲5.01%，太空族群在川普太空政策利多下表現亮眼。台積電ADR同步走揚，為台股多頭延續鋪路。 亞股方面，日股小幅上漲，韓股走揚；港股下跌，陸股則走強，整體區域氣氛偏穩。 台股今（23）日承接美股漲勢，加權指數終場上漲160.83點、收28,310.47點，成交金額4,212.91億元；權王台積電(2330)開高走高，最後一盤爆量拉抬，收在最高價1,490元、上漲25元，單一檔即貢獻大盤近200點。盤面資金集中電子與題材股，矽光子概念在華星光(4979)法說利多帶動下續強，環宇-KY(4991)、聯鈞(3450)同步表態；PCB族群延續熱度，華通(2313)、新復興(4909)表現亮眼；低軌衛星與太空題材亦吸引買盤追逐。不過記憶體族群相對疲弱，力積電(6770)、華邦電(2344)收黑。盤面資金因假期將近影響，市場觀望氣氛濃。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 2
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 4
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 57