永遠玉女楊采妮 愛上電影《第六感生死戀》這一幕

〔記者林南谷／台北報導〕51歲「永遠的玉女掌門人」楊采妮婚後定居新加坡，前陣子驚喜開通社群帳號，大方分享家庭生活，上傳耶誕節影片，難得曝光8歲雙胞胎兒子照片，掀起粉絲熱議。

楊采妮7日晚間在臉書發文表示婚後搬到新加坡，因為孩子關係，認識了一些孩子朋友的媽媽，讓她在新加坡多了一群好朋友，不管在孩子成長的過程或生活上我們互相扶持，鼓勵，透露有些媽媽根本就是卧虎藏龍，各具才華。

現在的楊采妮開始趁孩子上學時，爭取時間跟媽媽們學習不同的手藝，表示喜歡做陶瓷的過程，看著從一團泥，在自己手中，慢慢讓他形成，「過程中跟著老師不急不躁，按步驟班，專注在當下，不管你是多著急的性格，此刻心裡都需要平靜下來。」

楊采妮說，她喜歡每一件成品都是獨一無二，就算有任何所謂的「缺憾」，反而成為一種特式，「想一想，這不就有點像我們每一個人的外表、性格、喜好不一樣，卻成就獨一無二的我們。」

2013年，楊采妮嫁給邱韶智，近年重心都放在家庭，她感性表示看著孩子身高悄悄高過她肩膀，猛然驚覺時間過得飛快，感嘆自己在專注陪伴的同時，竟沒注意到孩子已默默長大，「這幾年我都把重心放在家裡，每天跟他們在一起，都沒有注意到8歲的他們，原來已經高過我的肩膀。」

