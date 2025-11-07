永遠的世界球后！戴資穎宣布高掛球拍正式退役：謝謝羽毛球帶給我的一切

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台灣羽球天后戴資穎，曾登頂世界球后長達214周，在國際賽事上，於2018年拿下雅加達亞運女單金牌，及2021年東京奧運、世錦賽銀牌，2022年世錦賽也拿下銅牌，是台灣的驕傲，不過她去年底因膝蓋動刀，未再出戰任何國際賽事，世界排名積分日前也歸零。沒想到她今（7）日晚間拋出震撼彈，正式宣布退役，她感性寫下，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

戴資穎去年巴黎奧運在羽球女單分組戰敗給泰國選手「宿敵兼好友」依瑟儂，無緣晉級。（圖／中華奧會提供）

戴資穎臉書全文如下：

首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持❤️🙏🏻

我要在這裡正式宣佈退役～

謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油🙏🏻

去年對我來說是深受打擊的一年…

回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。

因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…

當時的痛…和無能為力…

是我這輩子永遠都不會忘記的！

去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…

沒能在職業生涯裡有個完整的結局。

不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…

我也不想讓大家看見那麼脆弱的我（😭），所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。

在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。

感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。

謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊💪🏻

國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩🙏🏻🙏🏻🙏🏻

退役後還沒有規劃好要做什麼事情，

是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。

謝謝羽毛球帶給我的一切🏸

戴資穎的羽球世代正式劃下句點。

希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進❤️



