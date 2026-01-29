永遠的女神！58歲王祖賢進駐抖音 首露臉7秒賣萌片「親揭顏值變化」

記者林汝珊／台北報導

影壇「永遠的女神」王祖賢自 2004 年息影後，淡出演藝圈多年，近年定居加拿大溫哥華，轉行經營艾灸館，甚至親自上陣替顧客服務。近日，她低調宣布進駐抖音，開設個人官方帳號，首支影片曝光後立刻掀起熱議。

王祖賢開設抖音帳號，IP顯示位於加拿大，短短一天便吸引超過百萬粉絲追蹤。首篇貼文中，她親切向粉絲招呼：「哈囉抖音的朋友們大家好呀，來跟大家打個招呼～希望每個刷到我的人都開心喜樂。」

王祖賢表示希望能順著心意而活。（圖／翻攝自小紅書）

短短7秒影片，她身穿毛外套、雙手捧臉賣萌，輕輕扭動身體，依舊氣質出眾，不過網友反應兩極，不少人盛讚她氣質依舊，完全看不出年齡；也有人質疑是否濾鏡開太大，引起熱議。

