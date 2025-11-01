永遠的小倩！王祖賢艾灸館親自服務 揭對戲張國榮、劉德華困擾
娛樂中心／程正邦報導
現年58歲、被譽為「永遠的小倩」的影星王祖賢，息影後長居加拿大溫哥華潛心修佛。今年2月，她轉型開設艾灸館，將艾灸視為「堅持一生的事業」，讓廣大影迷驚喜不已。近日，一名幸運粉絲在小紅書分享親赴艾灸館的體驗與近照，揭露了女神私下親民又充滿禪意的一面。
潛心修佛新事業：58歲王祖賢親自操灸，仙氣飄然
照片中的王祖賢，身穿深色長袍和綠色圍裙，戴著眼鏡與口罩，雖然面容被遮擋，但她眉宇間的溫柔神情與修長身形，依舊散發出昔日的「仙氣」。粉絲透露，王祖賢不僅親自為客人提供艾灸服務、噓寒問暖，更親手贈送了一枚護身符給粉絲，讓粉絲直呼「今天幸福了」。
在一張合照背景中，可見「佛心」的書法作品和蓮花圖，加上她懷抱愛犬「智悟」，整體畫面寧靜祥和，與她多年來的修佛生活相互映照。
女神煩惱大公開：「太高不能穿高跟鞋」
在與粉絲的互動中，王祖賢難得卸下巨星光環，聊起了自己「173公分」的身高所帶來的「甜蜜困擾」。
由於該名粉絲身高也很高，王祖賢主動問起：「身高給妳帶來最大的困擾是什麼？」粉絲回答是「買不著褲子」，而王祖賢則笑著說出她的「演員煩惱」：「是不能穿高跟鞋。」王祖賢表示，雖然平日拍照可以穿，但「搭戲時就不行了。」
回憶當年：罕見點名五大男神評比身高
這個話題讓她回憶起當年與男神們合作的時光。王祖賢罕見地依序點名了五位曾與她搭檔的男星，意外透露了當年影壇裡一項不成文的「身高限制」。
她坦言，在拍攝對手戲時，必須考慮到男主角的身高，才能在鏡頭前呈現完美的畫面比例。她表示，與周潤發、鍾鎮濤、許冠傑這幾位男星合作時，他們身高夠高，她可以自由穿著高跟鞋。但遇到張國榮、劉德華兩位巨星時，她就必須忍痛放棄高跟鞋，以維持畫面上的和諧。
這段充滿懷舊感的溫馨互動，讓粉絲聽得哈哈大笑，也讓其他網友表示相當羨慕，感嘆女神私下依舊親切大方，風采不減。
