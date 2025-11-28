永遠的小隊長！黃鴻升迎42歲冥誕 《玩很大》連5年發文

藝人小鬼（黃鴻升）迎接42歲冥誕，《綜藝玩很大》也特別在凌晨發文表達思念。（圖／翻攝自小鬼、綜藝玩很大臉書）





藝人小鬼（黃鴻升）在2020年9月因心主動脈剝離、血管阻塞導致的心因性休克猝逝，今（28日）迎接42歲冥誕，親友們都依舊紛紛送上祝福和想念，而身為「永遠的小隊長」，《綜藝玩很大》也特別在凌晨發文表達思念。

《綜藝玩很大》臉書今日凌晨一到，就曬出了小鬼做出搞怪表情的自拍，並寫下：「鬼，生日快樂！一切都好嗎？一如往常、一樣好想你」，並hashtag打下：「請不用擔心」、「我們會好好的。」

對此，許多網友也紛紛留言，寫下自己的祝福和思念，「鬼哥 生日快樂，身體健康，幸福快樂」、「好想你鬼哥，希望你過得好」、「鬼哥生日快樂，想念是為了延續精神」、「一樣愛你一樣喜歡你，小鬼生日快樂」、「鬼哥，你在屬於自己的星球想必很開心，請你別擔心，因為我們也是喔。」



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●遭爆拿股東錢做公益 館長善心富豪人設崩塌？

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

