永遠的意難平！《FF15》迎9週年官方社群卻熄燈，玩家仍忘不了當年神預告

由 Square Enix 開發的 RPG 大作《Final Fantasy 15》（FF15），從 2016 年 11 月以來到今年 11 月 29 日，正式迎來發售 9 週年紀念。然而，官方 X（推特）卻在 9 週年當日宣布，停止該帳號的更新和運作，未來所有關於《FF15》的相關資訊將統一由《Final Fantasy》系列官方 X 公開。而這則最後的公告，也再次勾起了無數玩家對於這款命運多舛作品的複雜回憶。

FF15 未完成的內容，讓許多玩家感到可惜。（圖源：FINAL FANTASY 15）

隨著官方社群帳號停止更新的消息傳出，許多玩家開始回顧這款遊戲的開發歷程，其中討論度最高的莫過於 2013 年 E3 展上公開，最終卻沒有完全實現的「神級預告」。不少網友翻當年初次公開的各種宣傳影片，感嘆當時展示的王都入侵戰、豐富又立體的戰鬥連招、更黑暗風格的劇情氛圍，以及諾克提斯與史黛拉（後來改成露娜弗蕾亞）之間的場景，最終大多在正式版中遭到刪減或修改，成為了玩家心中永遠的遺憾，甚至被部分粉絲稱為「預告詐欺」。

除了對早期版本的意難平，玩家們也再次提起了當年讓人錯愕的 DLC 取消事件。回顧《FF15》發售後，官方曾承諾推出名為「未來黎明」的 DLC 補完劇情帶來角色們的大結局，卻因為負責人田畑端的離職，直接導致除了完成的「艾汀篇」外，其他還在早期階段的篇章計劃都被取消。最終還沒說完的故事，被 quare Enix 改編成小說的方式推出。