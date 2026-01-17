永遠的月光愛人 李玟51歲冥誕 雕像落成週年全球歌迷自發籌辦 1.17 生日紀念活動

CoCo歌迷會 提供

華語樂壇永恆的天后CoCo李玟雖已離開我們，但她留下的愛與音符，從未遠去。2026年1月17 日， CoCo 的 51 歲冥誕，也正逢她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一週年。

感念這位影響無數人的華人巨星，CoCo李玟台灣歌迷會（CoCo Lee Fanclub Taiwan）自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓 CoCo 的生日在滿滿的愛中被記得、被守護。

為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17 生日紀念布置」募資計畫。活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福。「這不只是一場布置，而是一種跨越時間的回應。」歌迷會表示，本次募資用於1月17日當天的現場花藝與氣球設計，並把每一位參與者的祝福文字，彙整製作成精美的實體祝福卡。即使 CoCo 已不在身邊，全球歌迷仍以實際行動證明對CoCo的愛，始終在大家心中流動不息。

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，CoCo李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，更象徵著 CoCo與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。一年來，這裡已成為全球歌迷來台必訪的心靈聖地。許多人在此駐足、靜靜守候，彷彿 CoCo 依然以她燦爛的笑容與溫暖的眼神，陪伴著每一位到來的人， 靜靜守護寶島記憶。

1月17日當天金山難得烈陽高照，現場以CoCo生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅而溫暖。許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶。這一天，沒有悲傷的道別，只有如老友重逢般的溫柔陪伴。大家聚在 一起，分享關於 CoCo 的點滴回憶，共同度過一場充滿愛與意義的生日紀念。台灣歌迷 會表示，這場生日紀念布置活動，除了緬懷她在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照 亮世界」的精神。未來，也將持續凝聚全球各地的 CoCo 歌迷，讓她的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。

除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地甚至線上空間也充滿了懷念 CoCo 的身影。1月16日晚間，知名卡拉OK吧舉辦了「李玟歌喉讚」比賽,吸引眾多受CoCo 影響的歌迷參賽演唱，現場彷如進入李玟的經典時光列車。而在1月17日生日當晚,知名夜店也舉辦「CoCo 李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念這位耀眼的流行天后。此外，紀念熱潮也延續至網路空間。加拿大知名音樂老師「橘老師」將於1月17日晚間8:00，在YouTube 頻道（CZ Media）首播「點評李玟《1993年新秀歌唱大賽》出道LIVE舞台」影片，與全球歌迷一同回味天后夢想起飛的起點。