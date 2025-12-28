永遠的狼王！《英雄聯盟》Karsa宣布退役，結束11年職業選手生涯

《英雄聯盟》台灣老將 Karsa 今（28）日透過影片宣布從選手身分退役，11 年的職業生涯正式畫下句點，未來則會多開直播陪伴粉絲們。

咖薩宣布正式退役，結束 11 年的職業選手生涯（圖源：Karsa）

本名洪浩軒的 Karsa 於 2014 年加入 Machi 開始自己的職業生涯，陸續待過閃電狼、RNG、TES、V5、WBG、CFO、PSG 等隊伍，曾拿下過 IEM 冠軍、MSI 季中賽冠軍等多個國際賽冠軍成就，在今年最後一舞與老隊友 Maple 一起順利打進世界賽，但可惜於小組賽淘汰無緣晉級。

Karsa 表示：

大家好 我是Karsa，這次我要跟選手身分說再見，時間真的過得好快好快 ，甚至把眼睛閉上 腦子裡還有當初來閃電狼測試的畫面，打著打著到現在才發現已經11年了，這11年來有巔峰也有低谷，有很多難過的時候，也有很多開心的時候。

謝謝這些年來，一直努力的隊友教練們，也謝謝相信我的每一支戰隊，真的很開心能夠跟你們並肩作戰。

也謝謝我的媽媽跟哥哥，還有我最棒的女朋友，有你們這一路來一直支持跟幫助，我才能夠一直努力，最愛你們了。

最感謝這麼多年來，一直支持我的粉絲們，謝謝你們在現場為了我吶喊，也謝謝你們在我狀態最低潮的時候還是會替我加油，有你們的每一句加油，每一次等待，才能夠有現在的我。

我真的很享受在舞台上的每一個時刻，享受打比賽的刺激感，享受觀眾們的歡呼聲，享受英雄聯盟的樂趣。

今天我要停下腳步了，Karsa 選手要跟大家告別，我將會換個身分繼續走下去，11年，謝謝你們一路以來的支持，我是Karsa，選手退役，但故事還會繼續下去。

影片最後也邀請不少前隊友與教練，包含 Crisp、Tian、369、JackeyLove、HongQ、Ming、NL、Corgi、WarHouse，以及 Karsa 媽媽為他送上祝福的話。