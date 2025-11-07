永遠的球后！戴資穎宣布退役 羽球生涯正式劃下句點

台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間在臉書上正式宣布退役，震撼羽球圈與球迷。戴資穎感性表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑。」

她坦言，去年巴黎奧運對她而言是一大打擊，「當時我的腳不知道能否順利上場比賽，但我拚了命，也想爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛和無能為力，是我這輩子永遠都不會忘記的。」

廣告 廣告

戴資穎透露，奧運後雖仍努力與傷共存，但膝傷終究被迫離開球場，「沒能在職業生涯裡有個完整的結局，我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以選擇在這裡告訴大家這個消息。」

她表示，今年已先後接受左腳、右腳手術，並經過漫長復健，感謝國訓中心、協會及周文毅醫師的專業照護，讓她膝蓋能完整修復，未來仍可正常活動與運動。

最後，戴資穎說，退役後還沒有規劃好要做什麼，是時候開始體驗不用鬧鐘叫醒的生活，「謝謝羽球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望我的精神能夠陪伴大家繼續前進！」

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

戴資穎世界排名積分清零！英球評動情發文：羽壇最優雅女單

戴資穎跌出世界排名前10 結束581週「小戴障礙」

跨年倒數！台北101光雕秀率先登場 一睹台灣英雄風采