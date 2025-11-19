永遠的白娘子！趙雅芝71歲了 辣穿露肩禮服露面「凍齡美貌」網看呆

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，掀起眾人的關注，至今仍是觀眾心中的經典角色，近日，趙雅芝迎來71歲生日，她曬出多張慶生的美照，保養有佳的外貌也受人稱讚。

趙雅芝日前慶祝71歲大壽，只見她將一頭長髮挽起，穿上一套花瓣圖案的漸層色露肩禮服，襯托出她雪白的肌膚以及纖細的身形，趙雅芝也捧著蛋糕在鏡頭前露出甜美笑容，喊話跟粉絲們一起度過特別有意義的生日。

趙雅芝臉蛋幾乎沒有任何瑕疵。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

值得關注的是，趙雅芝容貌保養極好，幾乎看不出一點瑕疵，歲月完全沒在她臉上留下痕跡，讓許多的網友看了都嘖嘖稱奇，「自從小時候看了《新白》，就覺得這是全世界最美的女人」，「小時候特別愛看新白娘子傳奇！生日快樂，永遠18」，「羨慕你的狀態」。

趙雅芝身材保養有佳。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

