永遠的英雄！余家昶獲頒雙城褒揚狀、國旗覆棺致最高敬意

即時中心／張英傑報導

去（2025）年12月19日晚間，27歲男子張文在北捷台北車站與中山站犯下隨機傷人事件，先於台北車站M7出口B1通道丟擲煙霧彈並揮刀行兇，57歲的余家昶見狀上前制止，卻遭刺中要害，送醫後仍傷重不治；余家昶告別式今（3）日在台北市懷愛館舉行，妻子與兩名女兒在靈前誦讀祭文，數度哽咽落淚；總統府副秘書長何志偉也代表總統致贈褒揚令，以及國旗覆棺，致上最高敬意。





捷運公司先前在台北車站設置悼念牆，吸引大量民眾前往獻花、留言追思，表達對余家昶見義勇為精神的感念，活動結束後，捷運人員整理出約590張追思紙卡，並將花束全數運送至告別式現場。

家祭時，妻子與兩名女兒在靈前誦讀祭文，場面哀淒，其中大女兒說「大家都說你是英雄，但我希望你不是」、「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說，嚇到了吧」。

隨後舉行公祭，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，兩人上香致意，並分別致贈褒揚狀。

余家昶告別式上，許多民眾到場致意。（圖／民視新聞）

典禮中，總統府副秘書長何志偉代表總統致贈褒揚令以及國旗覆棺，向捨身救人的余家昶致上最高敬意。

