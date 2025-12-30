永遠的西平獸！KID黑底白字悼曹西平 私交曝光

曹西平猝逝消息曝光後，KID不捨發聲。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平今（30）日傳出猝逝消息，享壽66歲，消息曝光後，震驚演藝圈。生前風格犀利、敢言的他，對於後輩既嚴厲又照顧，還會主動關心近況，讓許多後輩藝人至今感念在心。其中KID（林柏昇）也不捨發聲了。

曹西平過去曾發文讚賞KID有禮貌又孝順，錄影拼命不怕辛苦，還對工作人員非常照顧，因此對對方期望很高，兩人私下感情好，經常通話、聯繫「這就是有心」，更直言希望兩人的友誼可以長長久久，「我們就ㄧ切盡在不言中了」。

KID也曾手寫信感謝曹西平一路以來的支持及關心，「之所以喜歡您，是因為您有別人沒有的真心以及真心話。」稍早KID得知噩耗後，在限時動態以黑底白字寫下，「玩很大永遠的西平瘦、皮馬寮，一路好走。」



