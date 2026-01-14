永遠站在第一線的里長 趙桂菊護里民奮不顧身

【記者葉柏成／新北報導】「永遠站在第一線的里長」！板橋區廣福里長趙桂菊長期深耕社區安全工作，始終站在守護里民生命與財產的第一線。最讓里民動容的，是一起發生於深夜三點多的集合住宅火警。得知尚有一名外籍教師未現身，不顧自身安危，在濃煙中持續敲門尋人，因吸入大量煙霧導致呼吸道嗆傷，醫師一度警告恐有窒息風險，所幸經治療後順利恢復，免於氣切。

新北消第一大隊長羅凱文表示，地方安全的根本來自社區的團結與合作，而趙桂菊里長正是最佳典範。她在災害現場的積極投入，不僅協助消防人員迅速掌握關鍵資訊，更充分展現對里民的關懷與責任感。他也呼籲社區鄰里共同提升防災意識，與地方政府攜手合作，打造更安全、更有韌性的生活環境。

廣告 廣告

%E6%9D%BF%E6%B6%88%E4%BA%8C 2

他說，去年底，廣福里轄內一處工廠宿舍因炊事不慎引發濃煙，消防人員到場後積極尋找火點，趙桂菊里長也全程在場協助，主動詢問相關人員、安撫住戶情緒，並協助釐清狀況。經確認係年長屋主煮食時忘記關閉爐火所致，事件順利排除，趙桂菊直到深夜才離開現場。

另有一次工廠傳出異味，疑似氨氣外洩影響周邊住戶，她獲報後立即透過里內廣播系統通知里民，並於現場協助疏散。過程中即便一度出現頭暈不適，仍堅守崗位，全力配合消防隊，直到狀況解除才離開。