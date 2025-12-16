商業周刊《蘋果在中國》繁體中文版上市了！

作者派翠克．麥奇形容，這本書其實是一匹「特洛伊木馬」。

木馬的外表，包著全球最性感的科技公司；肚子裡藏的，卻是一部橫跨30年的美中科技博弈史。

而且，當我們層層拆解這段歷史，才發現：強大如蘋果，其實沒有Plan B。

書中有一個場景讓我印象深刻。

記者問執行長庫克：「當中國共產黨打壓人權時，您覺得繼續與他們做生意是否有問題？」

庫克低頭，沉默整整45秒。

過去30年，蘋果為了追求成本與效率的極致，親手打造中國製造霸權，每年投資550億美元，創造無人能敵的供應鏈效率；但代價是，當商業利益與地緣政治高度綑綁，它失去說「不」的權利。

為什麼最聰明的公司，用最有效率的方法經營，最後卻讓自己動彈不得？

蘋果的案例像是面鏡子，照出庫克的兩難，還有台灣供應鏈的隱憂。

很多人看完這本書，會慶幸台灣供應鏈轉得快。但我認為，不能太樂觀。

事實上，並非所有台灣企業都逃離效率陷阱。仍有不少曾經的製造霸主，因為放不下龐大的營收規模，至今仍深陷低毛利的泥淖中，想走，卻走不了。

但為什麼，廣達與緯創走得了？

這裡面，有不得不的勇氣，也有先見之明的遠見。

緯創五年前將工廠賣給立訊，退出蘋果供應鏈，是因為做手機組裝毛利低到沒肉吃，不得不壯士斷腕。林憲銘董事長敢於捨棄一年兩三千億的虛胖營收，換取體質強健，這份決斷力，是轉型成功的關鍵。

而廣達，是另一種先見之明。

林百里董事長的厲害之處，在於他在還很賺錢的時候，就選擇不做什麼。

早在美中貿易戰開打之初，當大家都還在迷戀中國製造的紅利、還在搶蘋果訂單衝量時，廣達敏銳地嗅到溫水煮青蛙的味道。他將高附加價值的伺服器產線移回台灣，避開紅海競爭，將資源重押在當時還看不清未來的AI與雲端。

這是高級的Plan B，不是等到失火才找逃生門，而是未雨綢繆。

這本書名雖是《蘋果在中國》，但對台灣企業來說，是一本關於選擇權的教科書。

蘋果與那些深陷其中的廠商，用30年才發現水開了；緯創被燙到所以跳出來；而廣達，則是一開始就選擇不同的泳池。

這個時代變化太快，最危險的不是犯錯，而是為了眼前的效率，失去轉身的選擇權。

我邀請大家閱讀這本書，在變局中，再次檢視你的佈局：你是像蘋果一樣被效率綁架？還是像緯創一樣懂得壯士斷腕？又或者，你能像廣達一樣，展現先見之明？

永遠要有Plan B，永遠要有說不的底氣，也永遠要有轉身的勇氣。