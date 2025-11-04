永遠「東方不敗」！林青霞71歲生日 優雅美照曝光「不靠濾鏡」
金馬影后林青霞昨天（11／3）歡慶71歲生日，她也在社群平台貼出兩張慶生照，看到她身穿一襲綠色披肩洋裝，搭上白花胸針，氣色紅潤，完全看不出已經是7旬的年紀。不少網友看到照片，大讚林青霞是永遠東方不敗，「沒有刻意扮年輕，也不拚濾鏡，比很多偶像還有生命力。」
林青霞昨晚間在社群平台曬出慶生照，她面前擺著滿佈紅玫瑰的蛋糕，雙手合十微笑許願，並以簡短兩字「感恩」感謝祝福，氣質從容優雅、風采依舊。另一張美照中，林青霞身穿橄欖綠長裙與同色披肩，胸前別著白色花形胸針，妝容淡雅、神情溫柔，她倚著牆邊與花瓶合影，舉手投足盡顯優雅。
林青霞除了外在讓人離不開之外，2023年她還穿上博士學袍、領下香港大學榮譽博士學位，完成母親的心願，受訪語氣真摯不張揚。當時不少網友都大讚，林青霞的格局與教養，從容自信比任何的紅毯造型，都更讓人印象深刻。
林青霞今年獲邀香港金像獎擔任頒獎人時，更是讓所有觀眾眼睛一亮。一套豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，網友甚至讚嘆「她一走出來，全場自動升級」。
出生台灣的林青霞1973年以瓊瑤電影《窗外》出道，出演多部瓊瑤愛情影視作品，後來轉往香港發展，更以《笑傲江湖之東方不敗》、《東邪西毒》、《滾滾紅塵》、《白髮魔女傳》等奠定影壇傳奇地位。1994年淡出演藝圈後定居香港，近年以作家身分活躍，出版散文集《雲去雲來》、《鏡前鏡後》。
