永野芽郁斷髮復出 驚搭不倫＋小三醜聞男同門

永野芽郁新片搭的是木戶大聖（右），跟田中圭、坂口健太郎同門。（翻攝網路）

日本女星永野芽郁又成為當地演藝圈歷經醜聞後，從Netflix復出試水溫的代表人物；先是被爆介入田中圭的婚姻，後又介入坂口健太郎的感情，消失好一陣子的永野芽郁，難得斷髮演出《她厭男，她是我女友》電影成為話題。

妙的是，《她》片與永野芽郁配對演出的男星是木戶大聖，與田中圭、坂口健太郎竟是同經紀公司。木戶大聖連演《First Love 初戀》、《香草日常》受注目，日本當地很看好他是下個爆紅男星，也期待日後與永野芽郁能擦出啥火花。

永野芽郁斷髮演出的新片劇照，原著是閔智炯的《她厭男，她是我女友》。（翻攝網路）

據報，永野芽郁因為醜聞，掉了10多個廣告代言與活動外，也辭去NHK大河劇《豐臣兄弟！》演出，至於《她》片則是事發之前就已談定，製作方決定不顧風波照常開拍。另傳木戶大聖的經紀公司為此已嚴陣以待。

回顧永野芽郁與木戶大聖同經紀公司的田中圭，兩人被爆不倫，傳出正宮氣炸索賠；之後也跟同經紀公司的坂口健太郎爆出小三疑雲，導致對方與正牌女友分手。難怪就各種層面看來，永野芽郁明年的新作即將成為眾人焦點。

