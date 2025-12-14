永野芽郁爆賣4億日圓豪宅求生 陷不倫疑雲遭求償天價

永野芽郁爆賣房賠償天價違約金。（圖／IG@mei_nagano0924official）

日本女星永野芽郁近日被發現疑似換新造型，不僅將頭髮剪至肩上長度，燙了一頭波浪捲髮，還悄悄更換個人網站的頭貼。不過，她今年4月爆出不倫風波後，社群已沉默4個多月未更新，如今傳出有意自己承擔天價賠償，還可能變賣總價4億日圓（約新台幣8047萬元）的豪宅。

根據日媒《女性SEVEN》報導，有廣告界人士指出，永野芽郁近期似乎想結束過往爭議，且有意自己承擔所有責任，「據悉，這一系列醜聞的『懲罰』預計高達數億日圓到近10億日圓（約新台幣2億元）」。雖然她先前頻頻否認指控，但知情人士認為，從新聞爆發到後續負面消息，即使無從認定婚外情的真相，永野芽郁仍難以避免賠償的責任。

另外，知情人士補充，最常見的賠償方式是經紀公司先代墊巨額違約金，再由藝人分期償還，或從日後的演出費與薪水扣除。不過，永野芽郁傳出有意一肩扛下所有賠償，「即使賠償金額高達10億日圓，對於當紅明星來說，一次性支付也極其困難，很可能會分幾年支付」，甚至會先賣掉房子來付款。

永野芽郁今年4月被周刊爆料疑似與男星田中圭有不倫關係，但她否認相關指控，並對造成誤會的行為向粉絲道歉，怎料，9月傳出捲入男星坂口健太郎的三角戀情，再度掀起熱議。如今想擺脫醜聞陰霾，永野芽郁則接演新電影《我的瘋狂女權女友》（僕の狂ったフェミ彼女），希望能重新出發。

