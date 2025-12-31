永野芽郁直言「有很多話但暫時說不清楚」 透露正拍攝 Netflix 新片

永野芽郁久違發文，表示正在拍新電影。 圖／摘自永野芽郁X

先前因為緋聞而幾乎工作全丟的日本女星永野芽郁，突然在今天（31日）更新官方部落格，除了談到近況，更透露目前正在拍攝Netflix 電影，簡單說明工作進度之外，也提醒粉絲注意身體健康。

談到這一年，永野芽郁直言，2025年讓粉絲擔心了，對此感到抱歉，也坦承直到今天才能用這樣的文字說明。她表示，其實有很多想說的話，但目前仍有不少難處，並非能一一整理清楚，只能等到合適的時機，再由自己親自說明。

她也提到，現階段大家能接收到的，多半是外界自行流傳的資訊，理解大家會因此選擇相信那些內容，但仍希望粉絲不要只依賴表面看到的消息。永野芽郁強調，相關狀況相當複雜，並非能逐一解釋清楚，她希望未來一定會以自己的方式，把該說明的事情說清楚，最後永野芽郁以祝大家明年能有個好年。