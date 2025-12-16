永靖人的家庭日！「謝平安家年華」萬人同慶呷平安

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2025年「永靖謝平安家年華」於日前在彰化永靖熱鬧登場，今年結合傳統祭典、藝陣遶境與文化展演，吸引上萬名民眾參與。其中首日「梅花平安宴」席開338桌，創下活動舉辦以來新高，展現地方文化慶典的凝聚力與規模。

謝平安源自早期農業社會於歲末秋收後，用以答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921地震後曾停辦多年。自2019年起，在頂新和德文教基金會創辦人魏應充的推動與地方人士共同努力下，這項傳統得以重新恢復，並逐年擴大規模，成為凝聚地方情感、讓遊子返鄉團聚的重要年度盛事。

今年「永靖謝平安家年華」擴大遶境規模，永安宮主委胡順銎表示，今年共有36座神尊參與全鄉遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，讓謝平安的庇佑更加圓滿，為全鄉祈福。為讓更多民眾親身體驗傳統文化，永安宮首次舉辦「擲筊挑戰賽」，準備超過200項好禮，最大獎為最新款手機，活動當天共吸引約1,500名民眾熱情參與，現場氣氛熱絡。

在永靖，謝平安不只是歲末的酬神儀式，更是一種向土地與生活致意的方式。其中，「千人封街搓湯圓」每年吸引大批鄉親與遊客共同參與，親手將祝福揉進一顆顆湯圓中；今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開338桌，創下歷年新高，家家戶戶圍坐共享平安滋味，讓整個永靖洋溢著溫暖而濃厚的團聚氛圍。成美文化園同步推出限定夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》到永靖演出，三位主持人全程串場，搭配多位歌手帶來精彩演唱，為謝平安家年華再掀高潮。

