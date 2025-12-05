永靖國小女足參加全國學童盃足球錦標賽 榮獲「雙殿軍」為縣爭光

▲永靖國小女足參加2025年全國學童盃足球錦標賽，榮獲「雙殿軍」為縣爭光。（圖／熱血少年專業攝影工作室提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025年全國學童盃足球錦標賽於11月22日至11月30日在臺東縣豐田國中與豐里國小登場，全國各地多支優秀校隊齊聚競技。經過激烈總決賽角逐，永靖國小女子足球代表隊在本次賽事中獲得「五年級女子組殿軍」與「六年級女子組殿軍」雙重榮譽，以穩定表現與團隊氣勢，展現彰化縣基層足球扎根成果。彰化縣長王惠美恭賀永靖國小女足所有參賽選手，對於孩子們在球場上展現出的拼勁、團結與成長給予高度肯定，同時感謝指導教練、學校師長、家長及地方各界的支持與陪伴，讓孩子能盡情在球場上發揮訓練成果。

永靖國小蘇月妙校長表示，永靖國小女足隊為備戰本屆賽事，在暑假及週末犧牲休息時間，參與區域賽事與密集訓練營，包括校內外移訓與強化對抗訓練，使球員技術、防守與團隊默契均獲大幅提升。進入全國賽後，足球小將們雖然面對更高強度的對抗與壓力，但持續展現堅定鬥志與冷靜的應變能力。雖未能奪冠，但獲得殿軍代表永靖國小女足未來可期，球隊將持續檢討與強化防守、配合與心理穩定度，為爭取更高榮譽而努力。

教育處表示，縣府多年來致力推廣各項體育賽事，於足球項目，除了積極爭取經費整建永靖國小等7校足球場地外，今年更首度舉辦卦山盃足球錦標賽，將足球運動向下推展到幼兒園。期盼透過整合各項資源、學校支持與社區參與，打造友善、安全、具挑戰性的校園足球環境。永靖國小女足隊在本屆學童盃榮獲的雙殿軍成績，不僅是學校的榮耀，也是彰化縣整體運動扎根與育才成果的展現。 （圖／熱血少年專業攝影工作室提供）