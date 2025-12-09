永靖國小校慶創意滿點 附幼艾草主題活動寓教於樂

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】永靖國小歡慶 128 週年校慶，今年不僅全校動靜態活動熱鬧非凡，附設幼兒園也特別規劃「艾草主題」市集區，讓幼兒、家長與來賓一同走入艾草的健康世界，現場氣氛溫馨又富教育意義。活動中，小朋友化身「小小店長」，與家長一起迎接來賓，熱情介紹商品、分享艾草的妙用。

永靖國小校長蘇月妙與附設幼兒園吳和諭主任，共同設計校慶活動的艾草市集。（圖／記者周厚賢攝）

幼兒園主任吳和諭表示，之所以設計「艾草」作為活動主題，是因為艾草在民間向來具有清潔、保健、避邪等用途，幾乎家家戶戶都有種植。為讓孩子更認識這項生活中常見且具備療效的植物，幼兒園特別在校慶日規劃了一系列以艾草為核心的活動，包括艾草植物介紹、艾草加工品與周邊商品販售、知識互動遊戲、家長捐贈二手衣義賣等。吳主任表示，透過親手參與、市集互動，不僅讓孩子學習表達、自信應對，也讓民眾看見艾草的生活價值；而所得款項將全數捐給在地慈善機構作為急難救助基金，讓教育更加充滿愛與意義。

由家長捐贈的二手衣市集攤位，將惜物與愛物的觀念傳承下去。（圖／記者周厚賢攝）

永靖國小校長蘇月妙帶領貴賓走訪幼兒園攤位時，對孩子們的表現十分驚喜。她說：「沒想到幼兒園的小朋友竟能如此大方自信，彷彿真正的小小老闆，專業地推銷商品、解說用途，令人耳目一新。」蘇校長指出，永靖不只是苗木之鄉，也盛產中藥草，具有深厚的植栽文化。當主任提出市集構想時，她便積極蒐集資料，甚至親自到鄉內種苗店把不同品種的艾草帶回校園展示，希望孩子能在生活中認識在地植物與健康知識，這些都是最實用、最自然的教育成果。

讓生活中常見的艾草成為活動主角，幼兒園吳和諭主任將種植與應用更貼近日常生活中。（圖／記者周厚賢攝）

永靖國小附設幼兒園自成立以來，每年皆呈現招生額滿的盛況。許多家長認為，在永靖國小卓越的辦學環境中就讀幼兒園，就像讓孩子提早銜接小學的先修班。從幼兒園到國小的無縫連結，使孩子在生活與學習上獲得更穩定的成長，也是永靖國小附幼備受家長肯定的最大特色。