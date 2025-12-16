永靖國小迎向科技新時代 故宮南院特展與VR運動體驗超吸睛

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】永靖國小迎來128週年校慶，校方今年在傳統運動會之外，特別強化「知性與科技並行」的特色，除了安排多項趣味競賽與運動賽事，也在圖書館2樓推出「故宮南院玩奇珍」與「VR運動體驗」雙主題特展，吸引學生、家長及來賓熱烈參與。

藉由「故宮南院玩奇珍」的展出，讓學童從明清朝代的畫作與雕塑中了解中華文化藝術的精采。（圖／記者周厚賢攝）

校長蘇月妙表示，學校近年積極爭取並打造圖書館2樓的展示功能，不僅是閱讀空間，更是多元啟發的學習場域。此次特別與故宮南院合作，展出多幅以動物為主題的名畫複製品及雕刻作品，讓學童透過藝術欣賞，理解生命教育與愛護動物的重要性。另一大亮點「VR運動體驗展區」更是深受學生喜愛。孩子們透過穿戴科技眼鏡，彷彿置身夢幻情境，在虛擬空間中探索古今，體驗跨越時空的互動式學習。家長們也表示，這樣的科技應用讓孩子對學習更具期待感。

永靖國小近年積極爭取並打造圖書館2樓的展示多元功能，不僅是閱讀空間，更是多元啟發的學習場域。（圖／記者周厚賢攝）

蘇月妙校長指出，永靖國小走過128年歷史，除了承襲深厚的人文底蘊，更要不斷創新，以迎合科技快速發展的時代需求。此次校慶特展希望讓學生「既能鑑古，也能創新」，從南故宮展品中累積知性底蘊，也從VR科技接觸當代最重要的AI與數位科技趨勢。她更強調，未來世界需要孩子具備跨領域能力，而學校也將持續打造多元的學習環境，讓教育不僅在課本，也在生活與科技中延伸。這場結合傳統與創新的校慶活動，更讓永靖國小128週年在新時代中展現別具意義的教育風貌。