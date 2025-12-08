永靖最大歲末慶典登場 謝平安家年華兩日活動預估湧入人潮 15

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

中部年底最受期待的文化慶典「謝平安家年華」將於12月13、14日在永靖街及成美文化園熱鬧登場。今年活動全面升級，不僅首次推出「擲筊迎福謝平安」，讓民眾親身體驗在地信仰的祝福儀式，《超級夜總會》也將首度移師成美文化園演出。味全龍球星陳子豪等球員，以及小龍女李多慧、張晴與口水，都將在活動首日現身與民眾互動同樂。

「謝平安」深耕永靖多年，由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同策辦。今年除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火之外，全新的「擲筊迎福」體驗將為活動增添儀式感；象徵團圓祝福的梅花平安宴也將席開 338 桌，再創歷年新高。

首日活動最吸睛的焦點，莫過於小龍女李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖同台亮相，明星魅力從街區一路延伸至成美文化園，讓今年的謝平安家年華成為地方年底最矚目的盛事。

同日下午，成美文化園將於松緣會館推出限額付費的小龍女手作刈包派對，報名熱度高漲。園區東園區也將延長開放，結合夜間散策市集、精彩演出與特色展攤，營造濃厚節慶氛圍。晚間壓軸的《超級夜總會》由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，多位歌手接力登台，以幽默互動與熱力歌舞炒熱全場氣氛。主辦單位也貼心規劃平安宴認桌席次與自由入場空間，讓民眾都能以最佳視野、安全舒適地欣賞演出。隨後登場的璀璨煙火秀，更將為永靖夜空增添浪漫光彩。

誠摯邀請民眾走進永靖，沉浸在最具在地文化特色的歲末慶典，體驗滿載歡樂、平安與祝福的年終盛宴。

照片來源：頂新和德文教基金會提供

