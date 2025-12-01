永靖謝平安家年華將至 湯圓呷平安

彰化「永靖謝平安家年華」將在12月13日至14日一連2天登場，今年活動除有全鄉36座神尊遶境祈福外，還有千人搓湯圓、平安宴、永安宮「擲筊賽」，平安宴今年將席開338桌，「擲筊賽」報名就能獲贈「永安宮王爺小神衣」，還可以把最大獎iPhone 17帶回家，味全龍啦啦隊「小龍女」李多慧等人也會到場與民眾同樂。

傳統農業社會中，會在秋收後透過祭拜，向天公、神明感謝過去1年的庇佑，而成為一年一度的謝平安儀式，「永靖謝平安家年華」由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，今年邁入第7年，在全鄉總動員下，不僅成為「全世界永靖人的家庭日」，每年也吸引許多遊客來永靖朝聖最道地、最有人情味的平安祝福。

「永靖謝平安家年華」結合冬至團圓搓湯圓習俗，活動當天「千人封街搓湯圓」成為永靖謝平安最經典獨特的招牌特色；代表「呷平安」的「平安宴」，每年詢問度破表，今年目標席開338桌，目前已報名截止。

遶境祈福活動邀請全鄉24村各宮廟共36座神尊參與，護佑地方平安順遂。永安宮也將舉辦「擲筊迎福謝平安」，只要報名就能獲得1件限量「永安宮王爺小神衣」，現場擲出最多聖筊，就有機會獲得最新款iPhone 17智慧型手機，還有平安金現金共超過200多份好禮，廟方邀請大家試手氣，為新的一年討個平安好兆頭。

頂新和德文教基金會也邀請職棒味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及「小龍女」李多慧、口水、張晴與會，與民眾一起感受「永靖謝平安家年華」的魅力，成美文化園則配合活動開放夜間參觀，推出限定夜市集與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》在永靖演出；永靖共好協會理事長陳雍讓邀請大家走進永靖，「一起謝平安呷平安、共度團圓，來作客。」，活動詳情可上：https://lihi.cc/ELRx6查詢。