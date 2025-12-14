永靖謝平安家年華登場 傳統藝陣齊聚萬人返鄉呷平安

wm20251213204814936286

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025年「永靖謝平安家年華」於12月13日至14日舉行，由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同主辦，在彰化縣政府、永靖鄉公所及全鄉24村社區攜手推動下，活動已邁入第七年，吸引破萬名鄉親與遊客齊聚永靖，場面熱鬧溫馨。

活動首日，彰化縣長王惠美、永靖鄉長魏碩衛，以及立法委員陳素月、黃秀芳、謝衣鳳等人皆到場，與鄉親一同向神明謝平安，為來年祈求風調雨順、闔家安康。

今年謝平安擴大遶境規模，永安宮主委胡順銎表示，全鄉共有36座神尊參與遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣迎福祈安，讓整體儀式更添莊嚴與熱鬧氛圍。永安宮也首度舉辦「擲筊挑戰賽」，準備超過200項好禮，最大獎為最新款手機，吸引約1,500人次參與，現場氣氛熱絡。

傳承農村歲末酬神文化，2025年「永靖謝平安家年華」13、14日舉行，透過遶境、搓湯圓凝聚地方情感，吸引破萬人潮參與。（記者陳雅芳攝）

「謝平安」不僅是歲末酬神儀式，更是永靖人向土地與生活致意的重要文化。今年「千人封街搓湯圓」持續吸引大批民眾共襄盛舉，將祝福揉進湯圓中；「梅花平安宴」席開338桌，創下歷年新高，家家戶戶共享平安滋味，展現濃厚的團聚情感。

成美文化園同步推出夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首度邀請《超級夜總會》到永靖演出，主持人全程串場，搭配多組歌手精彩演唱，將活動氣氛推向高潮。

此外，頂新和德文教基金會也邀請味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴走入永靖，與民眾一同搓湯圓、發送謝平安紀念品，近距離互動，留下難忘回憶。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，謝平安活動七年來持續凝聚地方情感與力量，期盼未來延伸成為「全世界永靖人的家庭日」，相約每年12月第二個週末回到永靖，謝平安、呷平安、看平安戲。

謝平安源自農業社會秋收後的酬神習俗，永靖曾在921地震後停辦多年，2019年起在地方人士與頂新和德文教基金會推動下復辦，逐年擴大，已成為凝聚地方情感、遊子返鄉的重要年度盛事。