永靖謝平安家年華登場 千人搓湯圓熱鬧迎福、永安宮擲筊拿iPhone 17 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

「永靖謝平安家年華」於12月13日至14日熱鬧登場，由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦。在彰化縣政府與永靖鄉公所的協力下，加上全鄉24村與社區的投入，活動至今邁入第七年，不僅成為「全世界永靖人的家庭日」，每年也吸引大批遊客前來體驗最道地、最具人情味的平安祝福。今年活動內容包括各村神尊遶境祈福、千人搓湯圓、梅花平安宴，以及永安宮「擲筊賽」的大獎iPhone 17；成美文化園也邀請《超級夜總會》演出，味全龍啦啦隊小龍女李多慧與球星們到場同歡，現場將更加熱鬧。

廣告 廣告

謝平安被譽為台灣版的感恩節，在傳統農業社會多於秋收後舉行，以祭拜方式感謝天公與神明一年的庇佑。「永靖謝平安家年華」特別結合冬至搓湯圓的團圓文化，打造「千人封街搓湯圓」為最具代表性的招牌活動；而詢問度最高的「平安宴」象徵「呷平安」，與親友共享團圓餐、吃下滿滿祝福，今年預計席開 338 桌，目前均已額滿。

永靖謝平安家年華登場 千人搓湯圓熱鬧迎福、永安宮擲筊拿iPhone 17 9

今年遶境活動邀請永靖24村各宮廟、共36座神尊一同參與，將神明庇佑帶到每個角落，祈願地方安定、信眾平安。永安宮同步舉辦「擲筊迎福謝平安」，凡報名者即可獲得限量「永安宮王爺小神衣」乙件，還可挑戰擲筊競賽，把握機會把最新款 iPhone 17、平安金及超過200份好禮帶回家，為新的一年討個好彩頭。

頂新和德文教基金會也邀請味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴等人走進永靖，親身感受活動氛圍。今年市集網羅更多在地與特色攤商，成美文化園亦配合開放夜間參觀，推出限定夜市集、煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》在永靖演出，為活動增添亮點。

永靖謝平安家年華登場 千人搓湯圓熱鬧迎福、永安宮擲筊拿iPhone 17 11

彰化永靖共好協會理事長陳雍讓表示，希望大家走進永靖，一起謝平安、呷平安、享受團圓，共同做客感受永靖的熱情與祝福。

照片來源：頂新和德文教基金會

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

龔明鑫承諾2027年大林蒲正式遷村 賴瑞隆：對沿海六里居民具歷史性意義

宣布參選新竹縣長獲張鎮榮力挺 陳見賢：出生平凡更了解基層辛苦

【文章轉載請註明出處】