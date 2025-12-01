永靖謝平安家年華登場！36神尊遶境、千人搓湯圓熱鬧兩天

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦的「永靖謝平安家年華」，今年邁入第七年，於月13、14日盛大舉行。活動在彰化縣政府、永靖鄉公所及全鄉24村社區的協助下舉辦，不僅是永靖人的「家庭日」，也吸引各地遊客朝聖，體驗最道地的人情味與平安祝福。

永靖謝平安家年華12月13日至14日登場，36座神尊遶境、千人搓湯圓、平安宴席開338桌，熱鬧迎接地方平安與團圓。（資料照 記者張溎壕攝）

今年活動內容精彩豐富，包括36座神尊參與的遶境祈福、千人封街搓湯圓、梅花平安宴，以及永安宮「擲筊迎福」活動，最大獎為iPhone 17。活動亦邀請味全龍啦啦隊小龍女李多慧及多位球星，以及知名表演團體《超級夜總會》演出，現場熱鬧非凡。

謝平安被譽為「臺灣的感恩節」，早年多在秋收後感謝神明庇佑。永靖近年特別把謝平安與冬至傳統結合，打造出獨一無二的「千人封街搓湯圓」場景。民眾與大小朋友在長桌前搓出象徵團圓的湯圓，暖意滿滿，也成為最受遊客喜愛的活動亮點。

而每年最早被搶光的「梅花平安宴」今年同樣熱烈，代表「呷平安、吃福氣」的平安宴目標席開338桌，目前已全數額滿，再次展現永靖謝平安的高人氣。

今年共有來自24村的宮廟、總計36座神尊參與遶境，沿途將祝福送到每個角落，祈求地方安順、信眾平安。永安宮也推出「擲筊迎福謝平安」活動，只要報名參加，即可獲得限量「永安宮王爺小神衣」1件；現場擲筊聖杯最多者，將有機會把最新款 iPhone 17 帶回家。現場還準備超過200份平安金等好禮，讓民眾在祈福之餘也能試試手氣。

頂新和德文教基金會特地邀請味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，小龍女李多慧、口水、張晴等人氣啦啦隊成員一起走進永靖，共同感受地方文化的熱情。

活動期間也將同步舉辦在地市集，匯聚更多特色攤商。成美文化園更首度配合活動開放夜間參觀，推出限定夜市集與煙火秀，並邀請《超級夜總會》首次在永靖演出，熱鬧指數破表。

永靖共好協會理事長陳雍讓表示，謝平安是永靖最重要的文化傳統，透過家年華活動，希望大家走進永靖，「一起謝平安、呷平安，與親友共度團圓，歡迎大家來作客！」