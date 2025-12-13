永靖謝平安家年華盛大登場，千人搓湯圓熱鬧溫暖。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

由彰化縣永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦的「永靖謝平安家年華」，十三日起一連二天盛大登場，有各村三十六尊神尊遶境祈福、千人搓湯圓、三三八桌梅花平安宴，還有永安宮擲筊賽，成美文化園也邀請超級夜總會演出，及一百八十秒煙火秀，味全龍啦啦隊小龍女李多慧和多位球星也一起來鬥鬧熱，全場熱鬧滾滾。

這項文化盛事在彰化縣政府、永靖鄉公所協助下，及全鄉二十四村和社區用心投入，迄今已邁入第七年，不僅成為「全世界永靖人的家庭日」，每年也吸引許多遊客來永靖朝聖最道地、最有人情味的平安祝福。

「謝平安」可說是台灣的感恩節，在傳統農業社會裡，這項傳統儀式通常在秋收舉行，透過祭拜，向天公、神明感謝過去一年的庇佑，「永靖謝平安家年華」特別將謝平安結合冬至團圓搓湯圓習俗，讓「千人封街搓湯圓」成為永靖謝平安最經典獨特的招牌特色。

活動邀請了永靖二十四村各宮廟、共計三十六尊神明參加遶境活動。永安宮舉辦的擲筊迎福謝平安，只要報名就能獲得限量永安宮王爺小神衣一件。只要現場擲出最多聖杯，就有機會獲得 iPhone 十七、平安金共超過二百多份好禮。

頂新和德文教基金會也邀請職棒味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴，一起參與。還有在地特色攤商市集，成美文化園也開放夜間參觀，推出限定夜市集與煙火秀，並邀請《超級夜總會》演出。