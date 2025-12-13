永靖謝平安家年華 熱鬧

王縣長感謝永靖鄉各界及鄉親的支持，讓永靖謝平安家年華活動每年圓滿舉行。（記者方一成攝）

「二○二五年永靖謝平安家年華」活動於昨（十三）日在永安宮前路口熱鬧舉行，彰化縣長王惠美到場參與千人搓湯圓、呷平安活動。王縣長表示，感謝永靖鄉各界及鄉親的支持，讓永靖謝平安家年華活動每年圓滿舉行，也使永靖的在地文化與社區凝聚力得以代代延續。

王縣長表示，永靖謝平安家年華活動邁入第七年，感謝魏董事長於成美文化園區結合各單位辦理「謝平安家年華」活動，除了搓湯圓、吃平安餐外，還有二十四尊神佛進駐，「千人搓湯圓」與「梅花平安宴」則象徵著團圓、圓滿及整年的豐收與平安，藉此感謝這一年來上天的賜福與以及所有在這塊土地努力的人。結合鄰近的田尾，以點線面結合成南彰化的旅遊景點，歡迎大家蒞臨永靖體驗所有的美好。

縣議員詹木根代表致詞表示，永靖謝平安家年華活動已邁入第七年，感謝王縣長縣府團隊的大力支持，以及頂新和德文教基金會，今年活動除了有永靖共好協會擺設永靖二十四村二十四個社區展售其農特產品外，還有二十四尊神佛共同賜福。晚上有非常熱鬧的遶境活動，活動相當精彩，歡迎大家一同共襄盛舉。

永靖鄉長魏碩衛表示，感謝王縣長對活動的支持，每年謝平安家年華越來越盛大，昨天的點燈晚會吸引四五○○○民眾蒞臨永靖鄉欣賞，歡迎來永靖看燈光輝煌的花海。

頂新和德基金會副董陳慶浩表示，謝平安家年華的理念就是要落實客家人「敬天、愛人」的精神，「謝平安」就是臺灣的感恩節，除了拜天官、地官、水官之外，還有客家人的守護神三山國王。過去農業社會因人手不足，在收成的時候大家會幫忙。因而發起平安餐宴以回饋鄉親的愛護，傳達對社會的感謝。

縣府民政處表示，「謝平安」在永靖這個客閩融合的鄉鎮，是僅次於傳統三大節慶（春節、端午、中秋）的重要慶典，謝平安文化源於早期客家農業社會中，農作物收成時有酬神謝地儀式、封街團圍吃桌，廟埕有熱鬧的布袋戲、歌仔戲演出，是很多永靖人兒時回憶，這些儀式不僅是對神明的感謝，更是我們對土地的敬畏和對生活的珍惜。