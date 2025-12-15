永靖謝平安家年華 萬人同慶呷平安

二0二五年「永靖謝平安家年華」於十二月十三日至十四日熱鬧登場，相約每年十二月第二個週末回到永靖，由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，在彰化縣政府、永靖鄉公所及全鄉二十四村社區攜手推動下已邁入第七年，吸引破萬名鄉親與遊客齊聚永靖。十三號活動現場，彰化縣縣長王惠美、永靖鄉長魏碩衛，以及立法委員陳素月、黃秀芳、謝衣鳳等人均到場與鄉親一同謝平安、為來年祈願平安順遂。

今年「永靖謝平安家年華」擴大遶境規模，永安宮主委胡順銎表示，今年共有三十六座神尊參與全鄉遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，讓謝平安的庇佑更加圓滿，為全鄉祈福。為讓更多民眾親身體驗傳統文化，永安宮首次舉辦「擲筊挑戰賽」，準備超過二00項好禮，最大獎為最新款手機，活動當天共吸引約一五○○名民眾熱情參與，現場氣氛熱絡。

在永靖，謝平安不只是歲末的酬神儀式，更是一種向土地與生活致意的方式。其中，「千人封街搓湯圓」每年吸引大批鄉親與遊客共同參與，親手將祝福揉進一顆顆湯圓中；今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開三三八桌，創下歷年新高，家家戶戶圍坐共享平安滋