永靖謝平安家年華 萬人同慶

2025年「永靖謝平安家年華」於12月13日至14日熱鬧登場，相約每年12月第二個周末回到永靖，由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，在彰化縣政府、永靖鄉公所及全鄉24村社區攜手推動下已邁入第7年，吸引破萬名鄉親與遊客齊聚永靖。13日活動現場，彰化縣長王惠美、永靖鄉長魏碩衛，以及立委陳素月、黃秀芳、謝衣鳯等人均到場與鄉親一同謝平安，為來年祈願平安順遂。

「謝平安」源自早期農業社會於歲末秋收後，用以答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921地震後曾停辦多年。自2019年起，在頂新和德文教基金會創辦人魏應充的推動與地方人士共同努力下，這項傳統得以重新恢復，並逐年擴大規模，成為凝聚地方情感，讓遊子返鄉團聚的重要年度盛事。

永安宮主委胡順銎表示，今年擴大遶境規模，不僅有36座神尊參與全鄉遶境，還首度舉行「擲筊挑戰賽」，希望讓更多民眾體驗傳統文化，昨日吸引約1500名民眾共襄盛舉，也強調在永靖，謝平安不只是歲末的酬神儀式，更是一種向土地與生活致意的方式。

胡順銎說，永靖謝平安家年華除「千人封街搓湯圓」每年吸引大批民眾參與外，今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開338桌，創下歷年新高。成美文化園也同步推出限定夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》到永靖演出。

頂新和德文教基金會今年則再次邀請味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖及小龍女李多慧、口水、張晴等人一同走入永靖，與鄉親一起感受在地文化與團聚氛圍，並親手發放謝平安專屬紀念品。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓說，7年來持續投入謝平安活動，最重要的意義在於凝聚永靖在地情感與力量，串聯各界資源，期盼永靖謝平安能延伸成為「全世界永靖人的家庭日」，相約每年12月第二個周末回到永靖，謝平安、呷平安、看平安戲。