永靖鄉兩處籃球場升級為共用型五人制足球場

永靖鄉公所促進場地多元共享，落實運動空間便利化，建構隨處可安全運動的生活環境之目標。（記者方一成攝）

彰化縣永靖國小足球隊近年於多項國內賽事屢獲佳績，帶動地方足球運動風氣日益興盛。然而，永靖鄉內除校園場地外，長期缺乏完善且可供學童與民眾共同使用的足球場地。為回應在地需求、提升運動空間可近性，永靖鄉公所積極推動「簡易棒球場附設籃球場暨標準五人制共用型足球場整建計畫」及「永社路旁籃球場暨非標準五人制共用型足球場整建計畫」，透過使用時段分流方式，促進場地多元共享，落實「運動空間便利化，建構隨處可安全運動的生活環境」之目標。

永靖鄉公所爭取教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」專案補助，獲核定整建兩處共用型運動場地，總經費逾新台幣六四0萬元，預計於一一四年十二月動工、一一五年四月完工，完工後將大幅提升在地學童與鄉親的運動空間品質與使用安全。

永靖鄉公所今（二十九）日表示，其中，位於永靖棒球場內的附設籃球場，將整建為兼具籃球與「標準五人制共用型足球場」的多功能場地，工程核定經費為三0六萬元，由中央補助七成、地方自籌三成；另一處則為永社路旁既有籃球場，整建後將轉型為籃球場結合「非標準五人制共用型足球場」，工程經費核定三三四萬元，同樣採中央與地方分擔方式辦理。

兩處場地工程內容包括球場外擴RC打底、全區重鋪瀝青混凝土面層、重新施作籃球場畫線，並設置鍍鋅五人制足球門、鋁合金觀眾坐檯，以及高達四.五公尺的透空金屬圍網與防鏽塗裝，全面強化場地耐用度與安全性。

永靖國小足球隊近年在國內賽事表現亮眼，帶動地方足球運動風氣，但鄉內長期缺乏完善的公共足球場地。此次透過共用型球場規畫與時段分流設計，讓籃球、足球等運動能夠彈性使用，不僅滿足校園訓練需求，也開放社區民眾共享，進一步擴大運動參與人口，落實「運動生活化、空間便利化」的政策目標，促進地方整體健康發展。

永靖鄉長魏碩衛表示，兩項運動設施整建計畫已於民國一一四年四月順利爭取通過，特別感謝立法委員陳素月積極協助向教育部體育署爭取補助與鼎力支持，亦感謝地方村長、代表、議員等各界賢達的全力相挺；期盼工程如期推進，並預計於一一五年六月圓滿完工啟用，為鄉親打造更優質、完善的運動休閒環境。