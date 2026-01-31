永靖鄉公所新春揮毫 捐發票贈春聯結合公益送暖





農曆新年將至，為增添鄉里年節氣氛並推廣書法藝術，永靖鄉公所於今（31）日上午8時30分，在公所前廣場盛大舉行「115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動」。活動邀請沈宗儒、劉建居等數十位書法老師現場揮毫，吸引大批鄉親熱烈參與，現場充滿濃濃的墨香與年味。

永靖鄉公所每年的新春揮毫都是地方盛事。今年特別邀請沈宗儒、劉建居等多位書法家親臨現場，落筆蒼勁有力，將對新年的祝福化作一副副精美的春聯。

「揮毫迎春 愛傳永靖」鄉長偕書法家捐發票換春聯 溫馨共迎平安年

鄉公所今年持續結合公益，民眾只需憑1月紙本或雲端發票二張，即可兌換現場揮毫或預先書寫的春聯一副。活動募集的發票將全數捐贈予華山基金會等公益團體，讓鄉親在除舊佈新的同時，也能發揮愛心，為社會弱勢族群送上暖冬祝福。

廣告 廣告

活動由熱力四射的「社區迎賓熱場」拉開序幕，永北、新莊、永南、五福社區接力演出，展現永靖鄉親的活力；隨後由「敦厚太鼓團」帶來震撼人心的開場表演。

永靖鄉長魏碩衛表示，春聯象徵家家戶戶對新年的期許，透過這項活動，不僅能保存與傳承書法文化，更重要的是結合公益與愛心。魏鄉長也在上午10時親自發送限量「大吉大利」紅包袋，向現場鄉親拜早年，祝賀大家馬年行大運、平安順心。

除了揮毫活動外，現場還結合寒冬送暖活動、公益跳蚤市場義賣、以及各項政令宣導，內容豐富多樣。現場伴隨著悠揚的薩克斯風演奏，讓民眾在挑選春聯、參與義賣的同時，感受到溫馨且有質感的節慶氛圍。

魏碩衛鄉長強調，感謝所有協辦單位與社區團體的共同努力，讓永靖鄉成為一個溫馨、共榮的大家庭。希望透過今天的活動，讓鄉親都能帶著墨寶與祝福回家，喜迎新春佳節。



更多新聞推薦

● 清明連假離島機票 2/2上午9時開放訂位